Nacha Guevara disparó contra Susana Giménez

Por el escándalo del "gallinero".

Susana Giménez fue el blanco de las peores críticas después de su polémica declaración sobre la pobreza en el país. “Hay que enseñarle a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero, que sé yo, cosas así”, dijo. Mientras tanto, en diálogo con Radio Mitre, Nacha Guevara opinó sobre los dichos de la diva de los teléfonos, además de adelantar algo sobre su último trabajo.

Como informó El Intransigente, la protagonista reveló que se subirá al escenario con “La Gran Depresión“, una obra que se podrá ver desde el 6 de febrero en el Multitabarís Comafi. Nacha no ocultó su emoción y habló de sus expectativas: “Es increíble la energía de Moria. Estamos contentos. Es una comedia del absurdo. Está escrita por dos españoles que han sido guionistas de Almodóvar. Estaremos esperándolos desde el 6 de febrero”.

“Creo que en gran parte, el secreto del éxito y de seguir vigente es salir de la comodidad, hacer cosas nuevas”, reconoció Guevara e hizo mención a su excelente relación con Moria: “Soy muy amiga de Moria y lo que tiene el teatro es que desnuda al otro. Todos tenemos nuestras defensas pero el escenario tiene ese poder y esa magia que te lo tira todo abajo, entonces conoces mucho al otro, a pesar que yo compartí dos años de tenerla sentada al lado en el Bailando”.

Por supuesto, no se calló nada y la entrevistada opinó de las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre pobreza. “Fue muy inapropiado lo que dijo sobre la pobreza”, admitió al artista en el medio radial al sumarse a la lista de famosos que le bajaron el pulgar a la estrella de Telefe.

“No podés decir eso. Ella no nació en una cuna de oro. No podés decir que si tienen hambre vayan a laburar al campo. No ayuda en nada a lo que estamos hablando. Espero que nos demos cuenta que hay que acompañar. Se juega el futuro aquí. Espero que tengamos conciencia sociedad. Las cifras de la pobreza son desgarradoras”, cerró Guevara.

Share this: Twitter

Facebook