Esta es la cifra que cobrará Shakira por cantar en el Super Bowl

Faltan 2 semanas para su show.

Shakira se presentará en el Super Bowl LIV que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami el 2 de febrero. La artista hará el show de medio tiempo. Compartirá escenario con otra gran estrella: Jennifer López. La colombiana reconoció estar nerviosa por la presentación, se trata de un espectáculo muy grande.

Según informó El Intransigente, el Super Bowl reúne a los dos mejores equipos de la temporada del fútbol americano y congrega a millones de personas alrededor del mundo. Es por eso que el espectáculo de medio tiempo es considerado uno de los grandes shows en los que los artistas deben participar durante su carrera.

Sin embargo, por participar de este espectáculo los artistas no cobran por lo que Shakira no recibirá dinero por esta participación. Según la revista Forbes, la NFL decidió no pagarle a los artistas por lo que las propuestas, que la realiza esta organización, en algunas oportunidades son rechazadas por parte de los artistas.

Más allá de esto, la puesta en escena de los shows son sumamente costosas y de esos gastos si se hace cargo la Liga de Fútbol Américano. Además, esta organización paga los costos de producción y los requerimientos que tengas los artistas involucrados en este show que con el correr de los años toma mayor relevancia.

Jennifer Lopez se ha mostrado entusiasmada a días del show. “Faltan tres semanas para el Super Bowl, así que les estoy dando un adelanto de mi actuación de medio tiempo. Ve a mi TikTok para verlo. ¡Esta semana únete al reto y baila On The Floor! Compartiré algunos de mis favoritos”, escribió la neoyorquina en su cuenta de Instagram.

Share this: Twitter

Facebook