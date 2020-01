Jimena Barón pidió justicia para Fernando

La cantante suspendió sus shows y asistió a la movilización por Fernando Báez Sosa.

El sábado por la noche ocurrió una tragedia en Villa Gesell. Un grupo de 10 rugbiers golpeó a un chico hasta matarlo. La víctima, Fernando Báez Sosa, tenía 19 años. Anoche se realizó una marcha para pedir justicia, afuera del boliche donde esto pasó, Le Brique. Al homenaje asistieron centenares de personas, entre ellas Jimena Barón.

La cantante tenía un show en el boliche en el momento de la marcha. Más tarde tenía otro espectáculo programado a unas cuadras de ahí. Pero decidió cancelar ambos eventos para asistir a la conmemoración. La artista expresó que no podía “armar una fiesta” mientras se lloraba la muerte insensata de una persona.

Jimena se mostró muy sencilla entre la multitud, vestida de negro y sin maquillaje. Habló con la familia de Fernando. Mientras estaba en la movilización anunció que no daría su show. “Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos… Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también”, cerró.

Mientras tanto, el boliche emitió un comunicado lamentando el hecho: "Por medio de la presente les queremos comunicar que lamentamos profundamente el hecho trágico sucedido ayer en la madrugada en la cercanía de nuestro local. Repudiamos todo tipo de acto de violencia. Acompañamos con nuestro más sentido pésame a los familiares de Fernando Báez Sosa".

“Seguiremos estando a disposición de la justicia y los organismos que lo requieran para colaborar con el esclarecimiento del hecho”, cerró el mensaje. Así lo comunicó la página oficial de Le Brique mediante una historia de Instagram. Aunque horas más tarde, el local bailable abrió sus puertas normalmente.

