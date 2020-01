Ozzy Osbourne reveló que padece una enfermedad

Después de los rumores, el cantante habló del estado de su salud.

Ozzy Osbourne reveló que sufre del mal de Parkinson. El cantante de 71 años se presentó en el programa de televisión Good Morning America, donde despejó los rumores sobre su salud, de la que tanto se habló. El “príncipe de las tinieblas” padece esta enfermedad hace casi un año. Se la diagnosticaron en febrero del año pasado.

Como informó El Intransigente, el ex líder de la banda Black Sabbath agregó que fue diagnosticado luego de sufrir una caída a comienzos del año 2019, esto lo obligó a someterse a una cirugía, pero que inesperadamente le causó un daño en los nervios. Así que su mensaje fue contundente: “Ha sido un gran desafío para todos nosotros”, remarcó Osbourne.

Por otro parte, remarcó: “Estoy lejos de eso (…) Me siento mejor ahora que he hecho público que tengo Parkinson, y solo espero que ellos (los fanáticos) me apoyen porque los necesito”. Pero, a su vez, el artista de 71 años alegó que recibe una “gran cantidad de medicamentos” tanto para aminorar los daños de la cirugía como para tratar el Parkinson, sin embargo, aclaró que “está ansioso por salir de gira otra vez”.

De acuerdo a las informaciones publicadas en los medios, sus conciertos fueron pautados para el mes de mayo. En otro orden, el cantante Osbourne también tuiteó la letra de una de las canciones que estarán en su próximo álbum, que , además, incluye la letra “Don’t forget me as the colors fade” (No me olvides mientras los colores se desvanecen).

Usando uno de sus propios temas, el músico y compositor británico enfatizó que está vivo y también aprovechó para agradecer los mensajes de los fanáticos que se preocuparon por su salud. Y es que en los últimos días distintos medios internacionales reportaron que el vocalista de Black Sabbath estaba al borde de la muerte. Amplía la noticia en la siguiente nota.

