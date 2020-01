Ariana Grande posó junto a BTS

¿Se presentarán juntos a los Grammy?

Ariana Grande no deja de ser noticia. Esta vez la cantante subió una postal a sus redes sociales y despertó la curiosidad de sus fanáticos. Posó junto a la banda de K-pop, BTS. A esto le sumó la leyenda: “Miren con quién me encontré en el ensayo”. La artista está preparándose para su actuación en la ceremonia de los Premios Grammy 2020.

Como dijo El Intransigente, sus fanáticos se hicieron eco de esta noticia de inmediato, pues presumen que los chicos sean otro de los platos fuertes de la gala en cuanto a la performance se refiere. Si bien no hay nada confirmado hasta el momento, cada vez los rumores cobran más fuerza, pues la diva de 27 años si está confirmada como una de las celebridades que cantarán en el escenario de la Academia de la Grabación.

Según el portal web RT, el productor y rapero de origen estadounidense Josh Stone, famoso en el medio artístico como “DOT”, de forma inesperada presentó en una corte de Nueva York, una demanda contra la cantante de 27 años, Ariana Grande. Ahora la diva podría también tener serios inconvenientes por su presentación en vivo en los Grammy 2020. Desde ya sus fanáticos están expectantes de las noticias que tendrá su diva favorita para esa gala.

El reconocido rapero acusó a la intérprete estadounidense de plagiar un tema de su autoría que data del año 2017 y se llama “You Need It, I Got It”. Pues el músico alegó que la cantante copió parte de este estilo musical en el sencillo “7 Rings”, la cual está nominada a la premiación del 17 de enero como “Grabación del año”.

Por otro lado, Ariana demandó a una reconocida marca de ropa, Forever 21. La empresa de ropa atraviesa un momento álgido, pues hace un par de meses se declaró en bancarrota. Un año bastante sombrío para la popular tienda. La demanda es por 10 millones de dólares, cifra que Forever 21 tendrá que pagarle a la artista de 25 años si al final logra ganar el caso. En las próximas semanas se esperan más detalles.

