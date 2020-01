Primeras imágenes de Richard Madden como uno de los “Eternals”

El actor interpreta a Ikaris.

“The Eternals” se encuentra en su proceso de rodaje. Es una de las nuevas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Recientemente se difundieron imágenes de uno de sus protagonistas, el ex actor de “Game of Thrones“, Richard Madden, en medio de las filmaciones. El actor apareció suspendido en el cielo de Londres. ¿Y la pantalla verde?

Según informó El Intransigente, mientras la primera atraviesa su preproducción de cara a mayo próximo, la película de Chloé Zao continúa recogiendo sus tomas alrededor del globo, con un impresionante elenco para dar vida a los seres inmortales en la gran pantalla. Entre ellos se encuentra la ex-estrella de “Game of Thrones”, Richard Madden, quien dará vida a Ikaris cuando la película se estrene a finales de este año, y del cual ahora podemos ver un nuevo e impresionante vistazo.

Con la premisa de la directora de rodar gran cantidad de metraje al aire libre (dejando en segundo plano a las recurrentes pantallas verdes), no paran de llegar filtraciones por parte de los curiosos. Aunque las fotos a escondidas no capturan exactamente a los personajes en HD, muchas de estas imágenes ha confirmado detalles importantes de la película y resultan una primera aproximación a lo que podemos esperar de los actores, más allá del arte conceptual.

En el caso del Ikaris de Madden parece estar volando, probablemente aterrizando en un nuevo lugar. En las páginas de Marvel Comics, el vuelo es uno de los poderes distintivos del personaje, junto con varias otras habilidades sobrehumanas. El personaje inmortal lleva colores mucho más brillantes en algunos de esos libros de lo que parece que Madden luce en estas imágenes, pero el oscuro escenario podría no estar sacando lo mejor del disfraz. Richard Madden filming Eternals pic.twitter.com/qbO7bXK36q— Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) January 22, 2020

Habiendo rumores de que una importante secuencia de acción se estaba rodando en Londres esta semana, esto sin duda podría ser parte de ello. Anteriormente, otras fotografías filtradas revelaban que la película estaría situada en la actualidad, hecho que luego fue confirmado por la propia sinopsis oficial, al igual que el romance entre el personaje de Gemma Chan y Kit Harington. Para conocer más sobre el tema te recomendamos este otro artículo.

Share this: Twitter

Facebook