“Avengers: Endgame” celebró su “Tomate de Oro”

Así lo celebraron Tom Holland y los hermanos Russo.

Aunque “Avengers: Endgame” no tuvo mucho éxito en la temporada de premios, se llevó un reconocimiento de una famosa página de Internet. Se trata de “Rotten Tomatoes“, el sitio web dedicado al cine que es conocido por su “Tomatómetro”, un sistema de recomendaciones en el que miles de usuarios y críticos puntúan las películas que consumen.

Como dijo El Intransigente, pese a su casi ignorada presencia en las nominaciones de los Oscar 2020, el filme de los hermanos Russo ganó en esta vuelta el premio a la “Mejor película de 2019”, y tanto Tom Holland como los directores del filme tuvieron una divertida forma de festejarlo: degustando tomates a cámara mientras comparten miradas y comentarios en torno al sabor y la frescura de la fruta, como lo pueden ver a continuación. .@Russo_Brothers and @TomHolland1996 know what’s Fresh!



Congratulations on your #GoldenTomato wins for Avengers: Endgame! https://t.co/Es4qNAvWwO pic.twitter.com/KkOQScmp6o— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 22, 2020

En el video se puede apreciar a Holland con un look muy diferente al que nos tenía acostumbrado, dado que en octubre pasado dejó atrás su icónica cabellera con el fin de prepararse para su nuevo film: “Cherry”. En la película, que acaba de finalizar su etapa de rodaje, el británico vuelve a hacer equipo con los mencionados cineastas para dar vida a “un médico del ejército que sufre de estrés postraumático“.

En una entrevista reciente ante Collider , Joe Russo expresó sobre el proyecto: “Toca el abuso de la heroína y la criminalidad, lo que hace que sea un personaje muy complicado. Diré esto. Tom Holland lo está matando. Sólo está pateando traseros en este papel. Y no podríamos estar más orgullosos de él. Es un papel tan complicado como el de un actor, y está haciendo un trabajo espectacular”.

“Avengers: Endgame”, por su parte, puede haber ganado el gran premio del tomatómetro, pero todos sabemos que esta película no es un logro que marca un año, sino la culminación de más de una década y otro veintenar de filmes. Además de ser honrado por Rotten Tomatoes, ganó recientemente el premio a los Mejores Efectos Visuales y a la Mejor Película de Acción en los Critic’s Choice Awards. Para conocer más sobre el filme te recomendamos esta otra nota.

