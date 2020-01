El icónico personaje que Brad Pitt rechazó

Se perdió de interpretar a un personaje de acción de los 90.

Brad Pitt es una de las figuras del momento. Es que el actor está arrasando en la temporada de premios por su papel en “Había una vez en Hollywood“. La película de Quentin Tarantino le valió al actor la nominación a “mejor actor de reparto” en los Premios Oscar 2020. Recientemente, la estrella reveló que en los 90′ se dio el lujo de rechazar una producción que ahora es un clásico. ¿De cuál se trata?

Como dijo El Intransigente, además, con esos trofeos vienen discursos y datos de color que son a veces hasta reveladores. Un ejemplo de ello es que Pitt rechazó la icónica película de las hermanas Wachowski, “The Matrix”, dejando el papel de Neo en bandeja para Keanu Reeves. La anécdota que Will Smith había hecho lo mismo, es bastante reconocida. Sin embargo, la de Pitt resulta toda una sorpresa.

Según lo expresado por Entertainment Weekly, el actor y productor hizo su paso por el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el miércoles, donde se le entregó otro trofeo: el Maltin Modern Master Award, el más alto galardón del festival. Siguiendo la línea de los últimos eventos, brindo otro discurso relajado y repleto de bromas, esta vez revelando el desconocido detalle.

“Pasé de The Matrix. Tomé la píldora roja“, dijo ante la multitud. “No me lo ofrecieron dos o tres veces. Sólo la primera. Sólo para aclarar eso. Vengo de un lugar, tal vez sea mi educación, que si no se dió, entonces no era mía. Realmente creo que el papel nunca fue mío. No era mío. Fue de otra persona…”. Declaró el actor que tiene en vilo a Internet con sus potenciales encuentros con Jennifer Aniston.

Dos décadas más tarde, todos sabrán que el rol quedó en manos de Keanu, quien llegó a revelar que sabía kung fu y ahora se prepara para una cuarta entrega de la franquicia. Pitt no fue el único en decirle no a “The Matrix”, como lo advertimos en otra nota anterior, Will Smith también pasó de la exitosa película. En palabras del actor estaba poco impresionado por la escasa experiencia de las Wachowski en ese entonces, aunque posteriormente admitió que eran unas “genias”. Sin embargo, terminó embarcándose en lo que en ese entonces consideró que era un papel más a medida, la olvidable “Wild Wild West”.

