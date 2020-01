Se filtró el set list de Shakira y JLo para el Super Bowl

No cantarán a dueto como se esperaba.

Según la información que se filtró en Internet, Shakira estrenaría un nuevo sencillo “Powerful“. Además, la colombiana interpretaría “She Wolf“, “Whenever, Wherever” y un medley con sus temas más movidos. Otra gran noticia, es que el show contará con grandes invitados, según esta información, estarían presentes Beyoncé y Pitbull, entre otros.

Según dijo El Intransigente, la filtración la hizo la cuenta de Instagram TUDN USA y de acuerdo a la prensa local, serían 11 temas los que interpretarían JLo y Shakira, pero ninguna será a dueto. En la foto publicada en la red social puede verse una hoja con el listado indicando que la Diva del Bronx abrirá el show con “Get Right” e incluso Pitbull estará de invitado para cantar “On The Floor”.

De momento no ha habido ninguna reacción de parte de las cantantes desmintiendo o confirmando la información que circula en redes sociales. No obstante, Shakira no ha parado de demostrar en Instagram su emoción y preparación para una de las presentaciones más importantes de su vida. ⚠️ Se ha filtrado, al parecer x parte d los bailarines que participarán en el show del Super Bowl, la lista de canciones que presentarán tanto #Shakira como #JLo. De ser así, tendríamos un grandioso performance por parte de Shak además de un supuesto nuevo sencillo, <Powerful> 😱 pic.twitter.com/99SGXYs7os— Shakira: El Diario (@ShakiraElDiario) January 19, 2020

El Super Bowl reúne a los dos mejores equipos de la temporada del fútbol americano y congrega a millones de personas alrededor del mundo. Es por eso que el espectáculo de medio tiempo es considerado uno de los grandes shows en los que los artistas deben participar durante su carrera.

Sin embargo, por participar de este espectáculo los artistas no cobran por lo que Shakira no recibirá dinero por esta participación. Según la revista Forbes, la NFL decidió no pagarle a los artistas por lo que las propuestas son rechazadas por algunos artistas. En esta nota se puede leer más sobre el espectáculo.

