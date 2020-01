“Pensé que no llegaría a los 17” Billie Eilish contó una anécdota desgarradora

La artista de 18 años se sinceró al contar un momento triste de su vida.

Billie Eilish es la artista del momento. Recientemente se coronó como la “Mejor Artista Nueva” en los Premios Grammy 2020, estrenó un nuevo videoclip que lleva más de 18 millones de vistas a solo días de su lanzamiento, y sigue sumando éxitos a su lista. Pero no todo fue tan fácil para ella. Cuando tenía 16 años vivió una etapa muy difícil que pensó que no podría superar.

Como dijo El Intransigente, en medio de una entrevista para la cadena estadounidense CBS, la intérprete confesó que hace dos años “llegó a considerar seriamente la idea de quitarse la vida durante un viaje a Berlín”. Dado este episodio, la diva creó uno de los temas más populares de su exitoso disco debut “When we all fall asleep, where do we go?”.

“El año pasado (en referencia a 2018) me sentía profundamente infeliz, era infeliz y no era capaz de encontrar nada que me subiera el ánimo. Honestamente, llegué a pensar que no llegaría a los 17”. Estas fueron las palabras de la artista durante su charla con la periodista Gayle King. Quien, además, le preguntó sobre el significado de la frase “Quiero acabar conmigo” que se escucha en el sencillo “Bury a Friend”.

“Sí, llegué a pensar en ello una sola vez, cuando estaba en Berlín, sola en mi habitación de hotel y tras darme cuenta de que había una ventana. Recuerdo que me puse a llorar desconsoladamente al pensar en la forma en que iba a morir. Estaba decidida a hacerlo”, reveló la cantante. Pero la estrella también aseveró que gracias a su madre, la guionista Maggie Baird logró buscar ayuda profesional para vencer a sus demonios.

Por otra parte, Billie Eilish, la estrella juvenil del momento, anunció que su nueva gira denominada Where Do We Go? 2020 está confirmada. Precisó, además, que llevará su tour hacia los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sin embargo, el recorrido iniciará oficialmente el 8 de marzo en Miami, Florida y contará con el sello y la producción de la empresa Live Nation. ¡Conocé los pormenores de esta noticia en el siguiente enlace!

