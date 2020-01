¡Escándalo! Dua Lipa y Rosalía en un club de strippers

Dua Lipa, Rosalía, Lil Nas X y Lizzo en un video viral.

El domingo pasado se celebró la edición 62 de los Premios Grammy. Al evento asistieron las celebridades más destacadas de la música. Y claro, cuando terminó la ceremonia, las estrellas fueron a presumir sus estatuas a otro lado. Así fue el caso de Dua Lipa y Rosalía, que fueron criticadas en las redes por un video que se hizo viral.

Resulta que las cantantes eligieron un lugar particular para festejar. La catalana se llevó el premio a “Mejor Álbum de Rock Latino / Urbano / Alternativo” por su disco “El Mal Querer”, mientras que Dua se fue con las manos vacías. Pero el premio de Rosalía fue suficiente excusa para que las artistas salieran de fiesta.

A este dúo se sumaron Lizzo y Lil Nas X, artistas revelación del 2019. El cuarteto se dirigió a un club de strippers y protagonizó un video que fue mayormente repudiado en las redes sociales. En él se puede ver claramente a Dua tirándole billetes a las bailarinas mientras Rosalía baila atrás. Más tarde se difundió uno de Lizzo y Lil Nas X, en el mismo lugar. La opinión de los usuarios estuvo muy dividida. dua lipa, lizzo y rosalia van de feministas y defensoras de los derechos de la mujer etc… pero luego hacen esto, ojalá sea una lección para que dejen de stannear a tipas x solo porqué se hacen llamar feministas pic.twitter.com/GfJXr1gHQh— —🌼 nanny (@geniusyoongd) January 28, 2020 ¿qué piensan de lo de dua lipa, rosalía, lizzo y lilnasx? pic.twitter.com/bNadNVsRdN— rose; ⁷ (@94hobistyles) January 28, 2020

Algunos tacharon a las chicas de “feministas de cartón”, mientras otros desearon haber estado en ese lugar. La decepción de varios de sus fans se hizo notar. Este “after party” significó que varios de sus seguidores cancelaran a las tres artistas y al rapero. Mientras tanto, en un bar de la ciudad otras estrellas se divertían de una manera algo más tranquila. omfg pic.twitter.com/i7MciXD6Fq— fem (@rosesfem) January 27, 2020

En el video se puede ver a Shawn Mendes y Camila Cabello a los besos en un bar. La pareja de cantantes estaba junto a Lewis Capaldi y el ex One Direction, Niall Horan. Este grupo se divertía cantando karaoke después de la celebración de los Grammy. Abajo se pueden escuchar cantando “Steal My Girl” y “Best Song Ever” de One Direction. camila cabello, shawn mendes, niall horan y lewis capaldi de joda subidos arriba de una mesa y haciendo pogo mientras cantan "steal my girl" y "'best song ever" de one direction. ese es el tweet.pic.twitter.com/BqPuBN1pE4— eriKa (@inspiredkarla) January 28, 2020

Share this: Twitter

Facebook