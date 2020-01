Kendall Jenner recordó sus días como porrista

La modelo estuvo en el programa de Ellen DeGeneres.

Kendall Jenner se presentó en el programa de Ellen DeGeneres. La humorista le preguntó por su hermana Kourtney, su pasión por los autos y su día de cumpleaños. Pero el momento más divertido de la reunión fue cuando Kendall recordó sus días como porrista en la secundaria interpretando una coreografía en el programa de TV.

A la modelo la sorprendieron con un traje de porrista de la Universidad de Navarro hecho a su medida. Después de eso, el equipo de porristas de esa institución le enseñó una acrobacia muy atrevida. Sin embargo, Jenner pudo imitarla a la perfección. Ella solía animar el equipo de su escuela no hace mucho tiempo, por lo que no le costó demasiado esfuerzo.

Además, la socialité habló sobre su hermana, Kourtney Kardashian, que dejó el reality show que la hizo famosa: “Keeping Up With The Kardashian“. Como escribimos en una nota anterior, hay posibilidades de que la mediática vuelva a aparecer en el show junto a sus hermanas. “Creo que Kourtney tiene límites, lo que es totalmente entendible, y creo que, para responder tu pregunta, yo nunca dejé ver mi vida personal enteramente en el show”, dijo Jenner.

“Pero Kourtney lo hizo en un punto, por lo que ahora es un cambio para todas nosotras que tenemos que entender. Pero no, no creo que haya confirmado completamente no estar en el show”. Después de cerrar ese tema, Ellen le preguntó por su nueva marca de maquillaje y un post que le llamó la atención. Kendall publicó un video corto en su página de Instagram, y a pesar de no estar haciendo nada recibió 17 millones de reproducciones.

View this post on Instagram wingspan A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jan 28, 2020 at 2:38pm PST

Junto al video, Jenner escribió “Wingspan”, refiriéndose a lo largo de sus brazos. Ellen no podía entender cómo un video tan simple podía tener tantas vistas. Kendall explicó que sus posts más banales eran los más vistos en sus redes. Por lo visto, la influencer puede manejar Internet como quiera. Lo que gana por cada uno de sus posts es increíble. Más información en esta nota.

Share this: Twitter

Facebook