Esta artista quedó enamorada con el show de Shakira y JLo en el Super Bowl

Las artistas dieron el show de medio tiempo.

El domingo pasado, Shakira y Jennifer López deslumbraron al mundo con su actuación en el Super Bowl LIV. Las chicas integraron un equipo latino junto a J Balvin y Bad Bunny y así consiguieron llevarse elogios de todos lados. Una artista internacional las felicitó por su interpretación. ¿De quién se trata?

Como dijo El Intransigente, la performance de ambas artistas no tuvo fisuras y fue acompañada por excelentes números de baile que también fueron sumamente exigentes. Es por eso que este espectáculo de medio tiempo fue elogiado en todas las latitudes aunque uno de esos reconocimientos llegó de otra gran artista pop, Lady Gaga.

La cantante se rindió a los pies de sus dos colegas que se destacaron en el escenario de Miami. ¡J Lo y Shakira y todos los invitados especiales fueron increíbles! Qué divertido espectáculo de medio tiempo, bailé y sonreí durante todo el rato. ¡Qué poderosas mujeres sexy! Tanto en la cámara como fuera de ella!! Las amo hermosas mujeres talentosas sexy”, escribió en su cuenta de Twitter. . @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020

Lady Gaga había sido noticia en las horas previas al Super Bowl por las palabras que había tenido en un recital que se desarrolló en el Meridian de Miami. La cantante había tenido duras declaraciones respecto a la posibilidad de que tanto J Lo como Shakira hicieran playback. “¡Será mejor que no escuche playback!”, dijo en su recital.

Finalmente, tanto Shakira como Jennifer López brillaron en el escenario del Hard Rock Stadium y nuevamente se encargaron de llevar su música a lo más alto. Ahora, ambas artistas volverán a su rutina luego de tres semanas de pura exigencia donde pulieron los detalles finales de este increíble show.

