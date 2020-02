Shakira y Jennifer López dieron todo en el Super Bowl

Las artistas estuvieron a cargo del show de medio tiempo.

El pasado domingo 2 de febrero, Shakira y Jennifer López deslumbraron con su show de medio tiempo en el Super Bowl. Las latinas fueron felicitadas por artistas de todo el mundo, y además, contaron con la colaboración de dos cantantes también latinos: J Balvin y Bad Bunny. Estas son las imágenes de la gran noche del deporte.

Como informó El Intransigente, justo a las 22:30 de la hora Argentina, el Hard Rock Stadium se convirtió en el epicentro de las más de 100 millones de miradas de los espectadores que siguen esta transmisión año tras año. La cantante Shakira fue la encargada de abrir el performance ataviada con un traje rojo borgoña y brillantes. Segundos después, interpretó “She wolf” y un medley con “Ojos así”, “Chantaje” y “Whenever, Wherever”.

Allí, con toda la euforia del público, subió al escenario Bad Bunny vestido con un atuendo plateado junto a la barranquillera. Ambos cantaron “Me gusta”. Minutos más tarde, “Hips don’t lie” sacudió a Miami, quien se rindió a los movimientos de caderas de Shakira. ¡Y el público enloqueció! Fue el turno para Jennifer López, quien salió enfundada en un vestido negro de cuerina para interpretar “Jenny from the Block” y un exuberante baile con un bastón. Watch the Super Bowl LIV Live visual album now & relive your favorite moments from the @Pepsi Super Bowl LIV Halftime show w/ @JLo, @Shakira, @JBalvin & @sanbenito, the National Anthem w/ @ddlovato and America the Beautiful w/ @YolandaAdams: https://t.co/TegS1TZFKy #SBLIV— NFL (@NFL) February 3, 2020

“Waiting for Tonight” dinamitó el escenario con los ritmos latinos y, también con su sensualidad con una coreografía estilo “pole dance”. El momento perfecto para que el cantante J Balvin hiciera lo propio con “Mi gente” y “Qué calor”. “On the Floor” sonó a todo volumen y poco después, llegó Emma, la hija de López para cantar a dúo “Let’s get down”. Mientras, la cantante colombiana sacó su lado oculto en la batería. Rewatch the Super Bowl halftime show with @JLo & myself. LATINO GANG! @NFL #SBLIV https://t.co/wlNxm3SoCa pic.twitter.com/Uthdmnqqei— J BALVIN (@JBALVIN) February 3, 2020

Lo más esperado de la noche: ¡Jlo y Shakira juntas en el escenario cantando “Waka Waka”! La puertorriqueña, con transparencias y la colombiana con un look dorado como si fuera una armadura revolucionaron a la audiencia. En tanto, la clausura del medio tiempo del Super Bowl se llenó de efectos visuales, colorido y explosiones del más puro sabor latino. También llamó la atención el cuerpo de baile de las divas, que estuvieron acompañadas de unas niñas que sorprendentemente les seguían los pasos con naturalidad. Y después de 10 años, Shakira volvió a cantar Waka Waka. Esta vez, en el #SuperBowl. NOSTALGIApic.twitter.com/wA44VNb06j— Josué Vernaza (@josue_vernaza20) February 3, 2020

