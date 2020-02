Rosalía y Christina Aguilera en el lugar menos pensado

Rosalía tiene una nueva amiga.

En varias oportunidades vimos a Rosalía saliendo con celebridades. Lo hizo con Kylie Jenner, su nueva BFF, con Dua Lipa, Lizzo, Lil Nas X, Hunter Schafer, y ahora con una ídola del pop, Christina Aguilera. Las vocalistas se reunieron en un lugar particular: un salón de arcade. Parece que las artistas disfrutan de los videojuegos.

“Cuando dos mundos colisionan. Amo a este alma hermosa”, tuiteó Christina. Mientras tanto Rosalía le respondió “Love you más”. Esto dejó locos a sus seguidores que no pudieron creer la dupla que se formó. De todos modos, la amistad viene de antes. Hace unas semanas circularon imágenes de Christina en un recital de la catalana.

Mientras Rosalía daba un show en el Festival Calibash, Aguilera estaba en un sector VIP. En ese momento, la catalana se encontraba en compañía de su íntima, Kylie Jenner, que la miraba desde el costado del escenario. Aguilera no se pudo resistir a su hermosa voz y fue a verla junto a un grupo de amigos mientras brindaban con champán. When worlds collide 💕 love this beautiful soul @rosaliavt pic.twitter.com/if6j4DNW4F— Christina Aguilera (@xtina) February 1, 2020

Este encuentro dejó a los fanáticos con ganas de una colaboración. Las “amigas gamers” aún no han dado respuestas a este pedido. Tal vez, solo salieron a divertirse. Hace unos días, la catalana tuvo problemas por una de sus salidas con celebridades. La cantante salió a festejar su Grammy junto a un grupo de artistas: Dua Lipa, Lizzo y Lil Nas X.

Rosalía fue muy criticada por asistir a un club de strippers. Se viralizaron varios videos que los mismos artistas subieron a sus redes sociales, en los que se veían bailando y tirando billetes a las bailarinas. Las estrellas fueron tildadas de “feministas de cartón”. Dua Lipa respondió al incidente con una foto mientras la catalana no se hizo mucho problema. Más información en esta nota.

