La maldición de las Kardashian vuelve a atacar

Esta vez a Ben Simmons.

Con la emisión de “Keeping Up With The Kardashian” surgió una leyenda urbana. La historia dice que cada vez que una de las hermanas del clan se pone en pareja con alguien, esa persona es condenada a tener mala suerte. Y así hablan los hechos. Pasó con Lamar Odom cuando fue despedido de los Kicks luego de divorciarse de Khloé Kardashian y con Scott Disick al caer en problemas de adicción luego de separarse de Kourtney Kardashian. Y la lista sigue.

Las mismas hermanas hablaron de la supuesta maldición. Kylie Jenner dijo en una entrevista para Vogue: “Eso es lo que es. Vienen y no pueden manejarlo. Todos los que están alrededor nuestro, no están acostumbrados. Y nosotras decimos: Se irá en un día”. La socialité dio a entender que su fama preocupaba a todos los que se acercaban a ellas.

“Sé que estas historias no van a importar, así que ni siquiera dejes que te afecten, ¿sabes?”, le dice Kylie a sus amigos. “No son solo los hombres-son amigos, es gente que se acerca y no sabe cómo manejarlo”, explicó la socialité. ¿Y quién fue la última víctima de esta superstición? Se trata del jugador de básquet, Ben Simmons.

Ben estuvo en pareja con Kendall Jenner y recientemente se los vio mucho juntos. Como informamos en una nota anterior de El Aconquija, se dice que han vuelto. El atleta juega básquet en Philadelphia, y tras haber sido derrotado por 31 puntos por Miami Heat, Internet culpó a esta terrible maldición. Kardashian curse is starting emerge.. https://t.co/UUQ747Hq0s— soslamy123 (@soslamy25) February 4, 2020 No wonder why the Sixers lost by 50….kardashian curse 🙈 https://t.co/7PdjVahPSS— Tim M (@Timma1287) February 4, 2020

“La maldición de las Kardashian está empezando a emerger”, “No es sorpresa que los Sixers perdieran por 50 puntos… La maldición de las Kardashian”, dijeron los tuiteros. Antes del gran evento, “Bendall”, o sea Ben y Kendall, disfrutaban de un momento de relax en un hotel de Miami, tomando sol y disfrutando de la piscina. Y ya sabemos lo que pasó después. ¿Será verdadera la maldición de las Kardashian? ¿O será que estos hombres no se hacen cargo de sus errores?

