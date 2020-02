Taylor Swift muestra su lado feminista en “Miss Americana”

Taylor dejó todo en su documental.

“Miss Americana” es el documental de Netflix que tiene a Taylor Swift como protagonista. Se estrenó en la plataforma de streaming el pasado 31 de enero, no sin antes pasar por el Festival de Cine de Sundance. Fue dirigido por Lana Wilson y retrata las luchas de la “artista de la década” en los últimos años de su carrera musical.

En esta producción, Taylor se animó a mostrar su lado más feminista. La autora de “The Man” dijo: “Estoy tratando ser lo más educada posible, en lo que respecta a cómo respetar a la gente, en cómo desactivar la misoginia en mi propio cerebro. Desecharla, rechazarla y resistirla. No existe tal cosa como una put*. No hay tal cosa como una prostituta. No existe tal cosa como alguien que es ‘mandona’, solo hay jefes. No queremos ser condenadas por ser multifacéticas”.

“Todo el tiempo nos preguntamos: ‘Perdón, ¿hablé muy fuerte?’. En mi propia casa que yo compré, con mis propias canciones que yo escribí, sobre mi propia vida”, dijo Swift, haciendo referencia al problema que tuvo por los derechos de sus canciones. La actriz y cantante se disputó los derechos de sus producciones con sus ex managers, Scooter Braun y Scott Borchetta. Miss Americana – Official Trailer · It’s been a long time coming ✨ Out in select theaters and on @NetflixFilm January 31https://t.co/Ot56y6jnCs pic.twitter.com/lGp1mDvBJI— Taylor Swift (@taylorswift13) January 22, 2020

Esto le trajo dificultades en el estreno del documental, que estaba programado para mucho antes. Finalmente, se las arregló para poder usar sus temas y estrenar “Miss Americana” como se lo había prometido a sus seguidores. Taylor aprovechó el momento frente a las cámaras y soltó todo. Incluso habló del desorden alimenticio que vivió a causa de la presión que la prensa exigía sobre ella.

La cantante de 30 años dijo: “Las mujeres somos apegadas a un estándar ridículo de belleza. Vemos tanto en las redes sociales que nos hace sentir menos o que no somos lo que deberíamos ser, que necesitas un mantra para repetir en tu cabeza cuando empiezas a tener pensamientos hirientes o poco sanos”. Durante mucho tiempo no se alimentó correctamente, lo que le trajo problemas en sus performances. Más información en esta nota.

