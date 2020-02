“Todo el mundo está tan sensible…” Billie Eilish defendió a Drake

Por los mensajes de texto que intercambiaron.

Drake se vio envuelto en una controversia cuando Billie Eilish difundió un par de mensajes que habían intercambiado días antes a su cumpleaños de 18. Esta no es la primera vez que chatea con una menor de edad. Sin embargo, la artista lo defendió y habló de su relación. Dijo que mucha gente tenía doble moral al opinar sobre este tema.

Como informó El Intransigente, Billie se abrió sobre su relación con Drake, diciendo: “Es el tipo más simpático con el que he hablado“, expresó la artista. “Quiero decir, sólo le he enviado un mensaje de texto, pero es tan agradable. No necesita ser amable, ¿sabes lo que quiero decir? Está en un nivel en su vida en el que no necesita ser amable, pero lo es, ¿sabes?“

Sin embargo, esto provocó una gran controversia debido a que Drake buscaba una amistad con una chica 15 años menor que él. Drake también ha estado bajo fuego por sus conexiones con la estrella de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, que tenía 14 años en ese momento, por lo que fue bastante fácil volver a atacarlo. Millie defendió la relación, escribiendo en una historia de Instagram: “Tengo la suerte de que la gente del negocio me brinde su tiempo para ayudarme a avanzar en mi carrera ofreciéndome su sabiduría y orientación“.

Ahora Billie ha aprovechado la oportunidad para dar su opinión sobre el asunto, durante una entrevista reciente con Vogue. La intérprete de “Bad Guy” regañó a quienes cuestionan las intenciones de Drake. “Todo el mundo está tan sensible“, le dijo Billie a la revista, agregando a la conversación: “Un hombre adulto puede ser fan de un artista… Hay tanta gente por la que Internet debería preocuparse más”.

Eilish concluyó la conversación apuntando a la doble moral del público: “Como, ¿realmente vas a decir que Drake es espeluznante porque es fan mío, y luego vas a ir a votar por Trump?” . Tratando de alejarse de la polémica, la cantante está abocada en múltiples proyectos entre los que se destacan su próxima presentación en la edición número 92° de los Academy Awards y su participación en la banda sonora de “No Time To Die”. Para más información te recomendamos este otro artículo anterior.

Share this: Twitter

Facebook