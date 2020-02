¿Macaulay Culkin vuelve como “pobre angelito”?

¿Quién será Kevin McCallister en la nueva versión?

A pesar de que el actor ya tiene 39 años, siempre será recordado como el adorable e ingenioso niño de “Mi Pobre Angelito“. Se rumoreó que la película sería llevada nuevamente a la gran pantalla, en un proyecto de Disney luego de haber adquirido Fox, la compañía que le dio origen a la serie de películas.

Como dijo El Intransigente, aunque muchos fanáticos del clásico no estaban del todo de acuerdo con la iniciativa, la Casa del Ratón ha continuado adelante con el título. El mes pasado en una anterior actualización se confirmaron 3 nombres principales para encabezar la película, incluyendo el de su nuevo protagonista: Archie Yates. El joven actor que dio vida al entrañable Yorki en “Jojo Rabbit”, es quien se hará cargo de dar vida a la figura principal infantil.

Sin embargo, de acuerdo a Variety, Yates no interpretará al icónico Kevin McCallister, sino a un nuevo personaje en una premisa similar a la franquicia original. Pero ahora una nueva publicación puede terminar de convencer a los detractores, ya que según lo publicado por We Got This Covered, hay una probabilidad que el propio Macaulay Culkin, regrese a la franquicia.

El portal expresa que fuentes cercanas y confiables, adelantan que Kevin McCallister tendrá un papel secundario en la nueva película. Siguiendo la línea de la mayoría de los clásicos que está reinventando Disney, esto podría significar el paso de mando a la siguiente generación. Algo también planteado en el futuro de la franquicia de Indiana Jones. El medio además advierte una posible idea de la trama, donde veríamos a Kevin convertido en adulto como propietario de su propia empresa de seguridad.

El vínculo con el nuevo protagonista, Max, probablemente tenga que ver con que su propia casa está equipada con el sistema de seguridad de McCallister. En este momento, el estudio está emitiendo un casting para actores de entre 40 y 50 años para interpretar el papel, pero las fuentes dicen que hay una posibilidad de que negocien directamente con Culkin. Para conocer más sobre este proyecto te recomendamos este otro artículo anterior.

Share this: Twitter

Facebook