“Birds of Prey”: El lado oculto de Harley Quinn

Ya está en cines argentinos.

El jueves pasado se estrenó “Birds of Prey” (“Aves de Presa” en español), la película sobre la antiheroína, Harley Quinn. Este personaje apareció por primera vez en la pantalla grande en el film del 2016, “Escuadrón Suicida”. A pesar de la gran publicidad que se hizo del film, este no fue muy exitoso. Pero Harley volvió para reivindicar su personaje.

La película dirigida por Cathy Yan muestra la historia de un grupo de antiheroínas que busca emanciparse, a puro poder femenino. El equipo está conformado por Huntress, Black Canary y Renee Montoya que junto a Harley Quinn se embarcan en la misión de salvar a Cassandra Cain del villano de la película, Black Mask. Según la cineasta el film no es “nada de lo que se ha visto antes en una película de superhéroes”.

Así lo vemos en la estética de la cinta, que a pesar de desarrollarse en Ciudad Gótica, está colmada de colores estridentes, tal como los que caracterizan a Harley. La compañera del Joker es interpretada por la genial Margot Robbie, que según dijo, está enamorada de su personaje. De todos modos, la actriz confesó que al principio no entendía algunos de sus conflictos, como su relación con el Guasón. INSANE. WILD. FUNNY. See it for yourself – #BirdsOfPrey is now playing everywhere! Get tickets: https://t.co/aHlmpya5Bd



Song: Sway With Me – @Saweetie x @GALXARA (@AtlanticRecords) pic.twitter.com/W4y87wFX35— Birds of Prey (@birdsofpreywb) February 8, 2020

Como informó El Intransigente en una nota anterior, Robbie investigó bastante. La actriz leyó la obra de Sam Shepard “Fool for Love”, acerca de una relación destructiva y escuchó charlas TED por mujeres con esquizofrenia que también eran profesionales. Además, leyó muchos cómics de DC, que aseguró adorar para interiorizarse en el mundo de su personaje.

“Harley tiene esta naturaleza impredecible, que significa que podría reaccionar de cualquier manera ante cualquier situación, lo cual como actriz… es todo un regalo”, dijo Robbie. Habrá que ver qué dicen las críticas después de este esperado estreno, que según dicen, será el primero en reventar la taquilla este año.

Share this: Twitter

Facebook