Brad Pitt obtuvo su primer Oscar como actor y así lo celebró

Recibió el premio que tanto esperaba.

Ayer se celebraron los Premios Oscar 2020 y uno de los protagonistas de la noche fue Brad Pitt. Ganó una estatua dorada a “Mejor Actor de Reparto” por su interpretación de Cliff Booth en “Había una vez en Hollywood“. Fue el primero en recibir un premio en la noche y se lo dedicó como siempre a sus hijos y a la mente del film, Quentin Taratino.

Como informó El Intransigente, si bien el intérprete de 56 años, viene de arrasar en la temporada de premios, esto marca el primer Oscar (como actor) en su carrera. La semana pasada obtuvo el mismo galardón en la 73ª edición de los premios BAFTA, la ceremonia que reconoce lo más destacado del cine fuera de EEUU. Sin embargo, el actor no estuvo presente para brindar él mismo, un simpático discurso como nos tiene acostumbrados.

En cambio, su co-estrella Margot Robbie subió al escenario citando que Pitt no estaría presente debido a una “obligación familiar“. Esto no impidió que Robbie le sacara una sonrisa a los presentes con un divertido discurso escrito por el actor. Aun así, perderse su gran victoria en los BAFTA valió la pena para Brad Pitt. Según lo informado por The Sun, la estrella se reunió con su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, de 18 años. Todos merecemos a alguien que nos mire como Leonardo DiCaprio mira a Brad Pitt en los #Oscars pic.twitter.com/H86KXwxUyY— sleepnight_fav (@frasesEs2) February 10, 2020

Según se informa, Brad canceló su vuelo a Londres en el último minuto cuando se enteró de que Maddox, su hijo con su ex esposa Angelina Jolie, estaba dispuesto a reunirse con él y hablar. La relación entre Brad y Maddox se deterioró después de un incidente en 2016 a bordo de un avión privado, en el que el actor fue acusado de ser “físicamente abusivo” con su hijo.

Esta noche el intérprete le dedicó el premio a sus hijos, luego de recibir una ovación. En la aclamada película de Quentin Tarantino, Pitt comparte pantalla con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. El título se ha convertido en el mejor debut de un filme del director, además de cosechar múltiples premios. Para conocer más sobre el proyecto te recomendamos esta otra nota anterior.

