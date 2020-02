Janelle Monáe abrió los Oscar 2020 cantando contra el racismo y la desigualdad de género

La artista abrió el evento con un musical espectacular.

Desde que los candidatos a los Premios Oscar 2020 se hicieron públicos, hubo un reclamo común: la falta de directoras y personas de color en las nominaciones. Es por eso que varios artistas se manifestaron en contra de la falta de diversidad de los Premios la Academia. Una de ellas fue Janelle Monáe. La cantante de 34 años estaba encargada de abrir la ceremonia y no dudó en aprovechar el momento para manifestar este reclamo.

La artista abrió el espectáculo con una versión de “Won’t You Be My Neighbor?“, la canción de “Un buen día en el vecindario“, película dirigida por Marielle Heller. Janelle se vistió con un saco rojo como el protagonista de la película, interpretado por Tom Hanks. El show tuvo todo lo que necesitaba para ser espectacular, las luces, los disfraces, la participación de Billy Porter… Y lo mejor, el grito de Janelle Monáe.

Para empezar, Monáe cantó “Desde ‘Dolemite‘ hasta ‘Parasite‘, es hora de brillar. Es hora de brillar porque los Oscars son tan blancos“. Con esto hizo referencia a “Yo soy Dolemite“, el film que vio regresar a Eddy Murphy, y no obtuvo ninguna nominación en los premios de la Academia a pesar de haber sido aclamada por la crítica. Por otro lado, “Parasite“, se coronó como la gran ganadora, y se llevó el premio a “Mejor Película”. Es la primera vez que lo gana un film de habla no inglesa.

Y para terminar Janelle se vistió con una capa de flores, representando “Midsommar“, una película de terror sueca protagonizada por Florence Pugh, también ignorada por los premios. Mientras bajaba del escenario Monáe dijo: “Esta noche celebramos a todo el talento increíble en esta habitación, celebramos a todas las mujeres que dirigieron films fenomenales y estoy orgullosa de estar acá como una artista negra y queer”. AND THE BEST OPENING PERFORMANCE GOES TO JANELLE MONAE!!!!! #Oscars pic.twitter.com/vDwbNn4nEc— 🌈 𝓱.🌻 (@hhptm) February 10, 2020

Los presentadores que le siguieron a Monáe, Chris Rock y Steve Martin, también recalcaron la falta de diversidad en la entrega. Este no fue el único reclamo político en la ceremonia. Joaquín Phoenix, ganador del Oscar a “Mejor Actor” dio un discurso emocionante, donde además de reclamar por la igualdad de derechos, recordó a su hermano River Phoenix. Para leer el discurso completo, te recomendamos esta nota.

Share this: Twitter

Facebook