Natalie Portman homenajeó a las mujeres que la Academia ignoró

Vestida con un mensaje.

Natalie Portman definitivamente tuvo el mejor look de los Premios Oscar 2020. La actriz usó su vestuario para enviar un mensaje fuerte a la Academia y al mundo. Recordó a ocho mujeres que no fueron reconocidas por la organización de una manera sutil pero clara. Así se mostró la ganadora del Oscar 2010 a “Mejor Actriz”.

Como dijo El Intransigente, la intérprete lució un diseño de la lujosa marca “Dior”: mientras en la parte de abajo llevaba un vestido negro con transparencias y detalles en dorado lo que destacó fue la capa que usó encima. La mujer portó un abrigo que tenía bordados los nombres de todas las directoras mujeres que fueron omitidas por la Academia, acción que fue muy controversial para los tiempos que corren.

Entre los nombres de las realizadoras que figuraron en el atuendo de Portman estaban: Lorene Scafaria (“Hustlers”), Lulu Wang (“The Farewell”), Greta Gerwig (“Little Women”), Marielle Heller (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Alma Har’el (“Honey Boy”), Céline Sciamma (“Portrait of a Lady on Fire”) y Mati Diop (“Atlantics”). La capa de Natalie Portman lleva bordados los nombres de todas las directoras que no fueron nominadas para los premios Óscar: «Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año»



En mi corazón ella ya ganó el mejor atuendo👑💜✨ pic.twitter.com/TkWpl70Kde— Mariana Limón (@marianaliru) February 10, 2020

La Academia fue criticada por no nominar a mujeres en el rubro de la “dirección” habiendo muchas más que calificadas. Desafortunadamente, lo mencionado es algo común en la historia de los Oscars ya que cinco mujeres han sido nominadas en la categoría y solo una, Kathryn Bigelow por el film “The Hurt Locker”, se ha consagrado como ganadora.

Cabe mencionar que hubo una única producción nominada este 2020 dirigida por una mujer: Greta Gerwig por la adaptación del clásico de la literatura y el cine “Mujercitas“. Esta no es la primera vez que Natalie se pronuncia por la falta de equidad en los galardones, en 2018 la intérprete presentó la categoría con una pequeña protesta sobre el escenario. Para leer más sobre las protestas en los Oscar 2020, te recomendamos esta nota.

