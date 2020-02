Spirit Awards 2020: El cine independiente también celebra sus ganadores

Lista completa de ganadores de los Independent Spirit Awards 2020.

El sábado 8 de febrero se celebró la edición número 35 de los Independent Spirit Awards 2020, la ceremonia que premia a lo mejor del cine independiente, desde Estados Unidos. Las películas más destacadas fueron “The Farewell” de Lulu Wang y “Uncut Gems” de los hermanos Safdie. Esta última tiene a Adam Sandler como protagonista que se llevó el premio a “Mejor Actor“, siendo la primera vez que era nominado a uno de estos reconocimientos.

El máximo reconocimiento fue para “The Farewell“, que se consagró como “Mejor Película”. Zhao Shuzhen se llevó el galardón a “Mejor Actriz Secundaria”. Al igual que en los Oscar, se destacaron “Parasite“, “Mejor Película Internacional”; e “Historia de un matrimonio“, “Mejor Guión” y “Mejor Elenco”. Por otro lado, “The Lightouse” premió a Willem Dafoe como “Mejor Actor Secundario” y se llevó la estatuilla a “Mejor Fotografía”.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA

Ganadora: ‘The Farewell’

‘Vida oculta’

‘Clemency’

‘Historia de un matrimonio’

‘Diamantes en bruto’

MEJOR DIRECCIÓN

Ganadores: Benny Safdie y Josh Safdie por ‘Diamantes en bruto’

Robert Eggers por ‘El faro’

Alma Har’el por ‘Honey Boy’

Julius Onah por ‘Luce’

Lorene Scafaria por ‘Estafadoras de Wall Street‘

MEJOR ÓPERA PRIMA

Ganadora: ‘Súper empollonas’

‘The Climb’

‘Diane’

‘The last black man in San Francisco’

‘The Mustang’

‘See you yesterday’

MEJOR ACTRIZ

Ganadora: Renée Zellweger por ‘Judy’

Karen Allen por ‘Colewell’

Hong Chau por ‘Driveways’

Elisabeth Moss por ‘Her smell’

Mary Kay Place por ‘Diane’

Alfre Woodard por ‘Clemency’

MEJOR ACTOR

Ganador: Adam Sandler por ‘Diamantes en bruto’

Chris Galust por ‘Give me liberty’

Kelvin Harrison Jr. por ‘Luce’

Robert Pattinson por ‘El faro

Matthias Schoenaerts por ‘The mustang’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora: Zhao Shuzhen por ‘The Farewell’

Jennifer Lopez por ‘Estafadoras de Wall Street’

Taylor Russell por ‘Un momento en el tiempo (Waves)’

Lauren “Lolo” Spencer por ‘Give me liberty’

Octavia Spencer por ‘Luce’

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador: Willem Dafoe por ‘El faro’

Noah Jupe por ‘Honey Boy’

Shia Labeouf por ‘Honey Boy’

Jonathan Majors por ‘The last black man in San Francisco’

Wendell Pierce por ‘Burning cane’

MEJOR GUION

Ganador: Noah Baumbach por ‘Historia de un matrimonio’

Jason Begue, Shawn Snyder por ‘To dust’

Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie por ‘Diamantes en bruto’

Chinonye Chukwu por ‘Clemency’

Tarell Alvin Mccraney por ‘High Flying Bird’

MEJOR PRIMER GUION

Ganadores: Fredrica Bailey, Stefon Bristol por ‘See you yesterday’

Hannah Bos, Paul Thureen por ‘Driveways’

Bridget Savage Cole, Danielle Krudy por ‘Blow the man down’

Jocelyn Deboer, Dawn Luebbe por ‘Greener grass’

James Montague, Craig W. Sanger por ‘The vast of night’

MEJOR FOTOGRAFÍA

Ganador: Jarin Blaschke por ‘El faro’

Todd Banhazl por ‘Estafadoras de Wall Street’

Natasha Braier por ‘Honey Boy’

Chananun Chotrungroj por ‘The third wife’

Pawel Pogorzelski por ‘Midsommar’

MEJOR MONTAJE

GANADORES: Ronald Bronstein, Benny Safdie por ‘Diamantes en bruto’

Julie Béziau por ‘The third wife’Tyler L. Cook por ‘Sword of trust’

Louise Ford por ‘El faro’

Kirill Mikhanovsky por ‘Give me liberty’

PREMIO JOHN CASSAVETTES

Ganador: ‘Give me liberty’

‘Burning Cane’

‘Colewell’

‘Premature’

‘Wild Nights with Emily’

PREMIO ROBERT ALTMAN

‘Historia de un matrimonio’

MEJOR DOCUMENTAL

Ganador: ‘American factory’

‘Apollo 11’

‘For Sama’

‘Honeyland’

‘Island of the hungry ghosts’

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Ganadora: ‘Parásitos’ (Corea del Sur)

‘Invisible lief’ (Brasil)

‘Los miserables’ (Francia)

‘Retrato de una mujer en llamas’ (Francia)

‘The Souvenir’ (Reino Unido)

‘Retablo’ (Perú)

PREMIO ANUAL BONNIE

Ganadora: Kelly Reichardt

Marielle Heller

Lulu Wang

