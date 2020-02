Brit Awards 2020: Billie Eilish en mood británico

La artista se presentará en la entrega de premios en Londres.

Este 18 de febrero se celebran los Brit Awards 2020 en el O2 de Londres. Se premiará a lo más destacado de la música británica. Por ser la edición número 40 de la entrega, habrán varias sorpresas, entre ellas la presentación de artistas internacionales como Billie Eilish. La ceremonia se podrá seguir por YouTube.

Esta vez la entrega redujo la cantidad de categorías para darle más espacio a las presentaciones musicales. Los artistas anunciados son Billie Eilish, Harry Styles, Lewis Capaldi, Mabel, Celeste, Lizzo, Dave, Stormzy y Rod Stewart que cerrará la noche. La conducción estará a cargo de Jack Whitewall por cuarto año consecutivo.

Los destacados son Lewis Capaldi y Dave, con cuatro nominaciones cada uno. Participan en las categorías "Mejor Artista Masculino"; "Mejor Artista Revelación"; "Mejor Canción" por "Someone You Loved" (Capaldi) y "Location" (Dave) ; y "Mejor Disco". En esta última categoría compiten contra "Fine Line" de Styles, que también está nominado a "Mejor Arista Masculino".



✨ @billieeilish

✨ @celeste

✨ @Santandave1

✨ @Harry_Styles

✨ @LewisCapaldi

✨ @lizzo

✨ @Mabel

✨ @rodstewart

✨ @stormzy



See you on Tuesday 18 February at 8pm on @ITV + @WeAreSTV!

En la competencia femenina se destaca Mabel con tres nominaciones: “Mejor Artista Femenina”, “Mejor Canción” por “Don’t Call Me Up” y “Mejor Artista Revelación”. Billie Eilish está nominada en la categoría “Mejor Solista Internacional Femenina”, donde compite con Ariana Grande, Lizzo, Lana del Rey y Camila Cabello.

Como se puede ver, este año los premios apuntarán a artistas jóvenes. Para presenciarlos se puede sintonizar ITV o el canal oficial de YouTube de los Brit Awards. Estará en vivo a partir de las 21 horas. Para saber más sobre la temporada de premios musicales, te recomendamos esta nota sobre los Premios Grammy 2020.

