¿Quién escribe los hilarantes discursos de Brad Pitt?

Brad tuvo ayuda con sus chistes.

Brad Pitt obtuvo su primer Oscar como actor, tras su interpretación de Cliff Booth en “Había una vez en Hollywood“, una ocasión perfecta para presentarse con un discurso que lo hiciera brillar. Durante toda la temporada de premios, el actor se ganó la simpatía de Hollywood con sus chistes sobre su nueva soltería y demás. Pero, ¿quién está detrás?

Como dijo El Intransigente, las frases, que posteriormente se viralizaron, hablaban desde su estatus de soltero y la llegada a Tinder, hasta el Megxit. Pero a pesar de su considerable encanto, parecía poco probable que la estrella hubiera descubierto de repente poderes cómicos desconocidos, y produjera todos estos chistes por su cuenta. Se especulaba sobre cuál de los famosos amigos de Pitt podría haberlo ayudado, con nombres que iban desde Tarantino hasta Alia Shawkat.

Al final, la respuesta resultó no ser ninguna de las anteriores. Recientemente Pitt le dijo a Variety que, en realidad, escribió la mayoría de esos discursos él mismo, pero con la ayuda de algunos “amigos muy, muy divertidos”. Un nombre muy sorprendente surgió como responsable de la reputación de Pitt como un cómico fue un colaborador recurrente: David Fincher. “Mi hombre Fincher, intercambiamos palabras cada semana”, dijo Pitt respondiendo a la consulta del medio.

Fincher trabajó como director de Pitt en “Seven”, y posteriormente en “Fight Club”. También compartieron títulos como productores. La química entre los dos es bastante entrañable, y se los puede imaginar sentados pensando en inventivas líneas. Pitt también admitió que contó con la ayuda de sus amigos comediantes Jim Jefferies y Bob Oschack para escribir sus chistes. El detrás de escena del video de #BradPitt en slow motion solo me confirma lo copado que es.#Oscars pic.twitter.com/m1kklIQ6Up— MiráEstaPeliYa (@miraestapeliya) February 10, 2020

Brad Pitt y su primer Oscar

Brad Pitt rompió el hielo de la gala al llevarse la primera estatuilla de la noche como “Mejor Actor de Reparto“, luego de darle vida al misterioso Cliff Booth en “Once Upon A Time In Hollywood”. La película de Quentin Tarantino se encontraba en competencia en otras nueve categorías, aunque solo se llevó una estatuilla más por “Mejor Diseño de Producción”. Es la primera vez que Pitt resulta reconocido por la Academia de Cine, tras varios años de actividad en la industria.

