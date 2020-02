“The French Dispatch” tiene su primer tráiler

La nueva película de Wes Anderson.

Hoy se estrenó el primer tráiler de la esperadísima película de Wes Anderson, “The French Dispatch“. El director vuelve al cine de acción real después de su stop-motion “Isla de Perros“, y hay gran expectativa. Este largometraje cuenta con un elenco de primera y en el adelanto se pueden ver imágenes impecables como las que caracterizan al director.

Wes Anderson, autor de películas como “El Gran Hotel Budapest“, “The Royal Tenembaums” y “Fantastic Mr. Fox“, vuelve con la historia de un grupo de periodistas que trabajan en un diario semanal llamado “The French Dispatch“, inspirado en la revista The New Yorker. El relato transcurre en una ciudad ficticia, Ennui-sur-Blasé.

Las primeras imágenes de la cinta despliegan el maravilloso estilo visual que caracteriza a Anderson. Este es su gran regreso al cine de acción real después de la aclamada, “El Gran Hotel Budapest“, estrenada cinco años atrás. Este film fue premiado con el Globo de Oro a “Mejor Película de Comedia” y nominado en tres categorías en los Oscar, entre ellas a la de “Mejor Película”. The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

El elenco está conformado por algunos de sus colaboradores recurrentes como Owen Wilson y Bill Murray; también están Tilda Swinton, Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Willem Dafoe, Edward Norton, Christoph Waltz… y la lista de estrellas sigue. La mala noticia es que aún queda espera para verlo. El film llegará a las salas el 24 de julio de este año.

La película tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares, y es lógico considerando nada más los nombres que se ven en pantalla. Al parecer se estrenará en el Festival de Cannes, aunque aún no está confirmado. Según la sinopsis que adelantó Variety, “The French Dispatch” es una carta de amor a la profesión del periodismo.

