“El problema es el apoyo falso…” Rose McGowan se descargó contra Natalie Portman

A la actriz no le gustó para nada el homenaje de Portman.

El domingo pasado se celebró la edición 92 de los Oscar. Natalie Portman fue noticia por su particular homenaje. La actriz de “Black Swan” llevó una capa con los nombres de las directoras ignoradas por la Academia bordados en dorado. Fue aplaudida por todos menos por la actriz y directora independiente, Rose McGowan, que consideró que su apoyo era un gran fraude.

Como informó El Intransigente, la actriz se descargó en su Facebook oficial. “El tipo de protesta que recibe críticas muy favorables de los principales medios de comunicación por su valentía. ¿Valentía? No, ni mucho menos. Más bien una actriz que hace el papel de alguien a quien le importa. Como muchos de ellos lo hacen”, escribió McGowan. “No escribo esto por amargura, escribo por asco. Sólo quiero que ella y otras actrices den el paso”.

Aunque Portman se ha manifestado enérgicamente sobre la falta de atención de la industria hacia las mujeres cineastas (sólo cinco mujeres directoras han sido nominadas en los 92 años de historia de los Oscars), Rose McGowan escribió que la reciente declaración de moda de Portman era “profundamente ofensiva” para activistas como ella. McGowan apuntó contra Portman por haber trabajado sólo con dos directoras a lo largo de su carrera. La capa de Natalie Portman lleva bordados los nombres de todas las directoras que no fueron nominadas para los premios Óscar: «Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año»



En mi corazón ella ya ganó el mejor atuendo👑💜✨ pic.twitter.com/TkWpl70Kde— Mariana Limón (@marianaliru) February 10, 2020

También añadió que la productora de Portman, Handsomecharlie Films, sólo ha contratado a una directora. Sin embargo, Portman ha trabajado con numerosas directoras, incluyendo Mira Nair para “New York, I Love You“, Rebecca Zlotowski para “Planetarium” y Vanita Shastry para “The Heyday of the Insensitive Bastards“. También ha colaborado con mujeres en cortometrajes, vídeos musicales y anuncios de Dior, como lo hizo con Sofía Coppola.

“¿Qué pasa con las actrices de tu tipo? Ustedes, las ‘A-listers’, podrían cambiar el mundo si tomaran partido en lugar de ser el problema“, escribió McGowan. “Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La palabrería es el problema. El problema es el apoyo falso de otras mujeres”, arremetió Rose. “Estuve en un evento de Mujeres en el Cine del que hablaste enseguida, Natalie”.

McGowan continuó: “Te sacaste estadísticas deprimentes y luego todos volvimos a nuestras ensaladas. Rápidamente me di cuenta de que tú y las otras mujeres oradoras son sólo… fraudes. No dices nada, no haces nada”. Concluyó instando a Portman a “colgar su capa de activista bordada” y añadió que “no sienta para nada bien“. Para más información sobre el polémico vestido te recomendamos este otro artículo anterior.

