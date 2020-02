Joaquín Sabina fue operado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral

El músico sufrió una caída durante un recital en Madrid.

El día de ayer, a pocos minutos de comenzar su concierto en el Wizink Center en Madrid, Joaquín Sabina sufrió una caída. Los servicios de emergencia lo retiraron en camilla. Más tarde, el cantante volvió al escenario en una silla de ruedas, informando que el show quedaría suspendido. El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche.

La caída fue de aproximadamente dos metros. Sabina cayó en el espacio que queda entre el escenario y el público. En principio parecía ser un desmayo pero en realidad fue una caída a causa de una luz que lo deslumbró y le hizo perder el equilibrio. Además de golpearse la cabeza, el cantante se golpeó el hombro.

El espectáculo llevaba apenas media hora pero debió ser suspendido. Acompañaba el show el compañero de Sabina, Joan Manuel Serrat, que fue quien lo trasladó en silla de ruedas a despedirse del público. “Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”, dijo Sabina a sus espectadores.

Hoy, jueves 13 de febrero, Joaquín Sabina fue operado de urgencia. Fue intervenido por un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por el golpe que sufrió en la cabeza. A pesar de que todo salió bien y “no está grave”, según informaron sus allegados, tendrá que permanecer 48 horas en observación y someterse a pruebas para confirmar el diagnóstico.

De acuerdo con su representante, José Navarro Berry, no hay por qué alarmarse. Berry habló con la agencia EFE y aseguró que, a razón del complicado historial del cantante, el procedimiento que se llevó a cabo fue el normal. Recordemos que el artista cuenta con una lista de complicaciones en su salud. Incluso sufrió un derrame cerebral en 2001.

Fuente: NA

