Natalie Portman respondió a los dichos de Rose McGowan por su vestido en los Oscar 2020

La actriz y directora independiente la criticó por su homenaje en los premios.

El domingo pasado, Natalie Portman lució uno de los vestidos más destacados en los Premios Oscar 2020. Esto se debió a la inscripción que lucía en la capa de su atuendo. Traía escritos los nombres de las directoras que no habían sido reconocidas por la Academia, uno de los actos más polémicos de la noche.

Como dijo El Intransigente, su acto de desafío a la alta costura no le sentó bien a McGowan, quien llamó a Natalie Portman un “fraude” y dijo que llevar la capa no era un acto de valentía, sino “más bien una actriz que hace el papel de alguien a quien le importa“. En una declaración posterior, Portman estuvo de acuerdo con McGowan en que no merecía ser llamada valiente.

“Estoy de acuerdo con la Sra. McGowan en que es inexacto llamarme ‘valiente’ por llevar una prenda con nombres de mujeres“, dijo Portman. “’Valiente’ es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein las últimas semanas, bajo una increíble presión“. McGowan acusó a Weinstein de violarla en el Festival de Sundance de 1997.

Esta es una de las docenas de demandas contra el antiguo magnate del cine. Más tarde ella llegó a un acuerdo de 100.000 dólares con él. Por su parte, McGowan dio a entender que Portman sólo hablaba de la boca para afuera al destacar a las mujeres cineastas, pero señaló que sólo había trabajado con unas pocas directoras a lo largo de su carrera.

Las declaraciones de Rose Mc Gowan

“Encuentro el tipo de activismo de Portman profundamente ofensivo para aquellos de nosotros que realmente hacemos el trabajo. No estoy escribiendo esto por amargura, sino por repugnancia. Sólo quiero que ella y otras actrices no se salgan con la suya“, fueron las palabras que escribió la actriz en Facebook. “Natalie, has trabajado con dos directoras en tu larga carrera, una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora, tú”. Para conocer más detalles sobre los dichos de Mc Gowan, te recomendamos este otro artículo anterior.

