“Fue basura…” Billie Eilish habló de los Oscar 2020

La artista no se sintió cómoda en la entrega de premios.

El domingo 9 de febrero, Billie Eilish actuó en la ceremonia de los Premios Oscar 2020. Se presentó con una canción que “siempre amó”, “Yesterday” de los Beatles. La joven artista de 18 años estaba a cargo de la musicalización del segmento In Memoriam, junto a su hermano Finneas. Recientemente, opinó sobre el evento y esto fue lo que dijo.

“Estuve enferma durante todos los Oscar“, reveló la artista a Zane Lowe en una entrevista con Apple Music. “Fue basura”, dijo refiriéndose a su estado físico en ese momento. Además de esto, la cantante de “Bad Guy” reveló que no se sintió cómoda con el ambiente. Puesto que, ella pertenece al ámbito de la música, no se sintió muy bien entre las estrellas de cine.

“Al menos los Grammys no fueron tan aterradores porque habían… músicos. Y me sentí como si estuviera entre mi gente […] Sabía mucho de ellos antes de conocerlos y ellos ya sabían sobre mí”. Eilish fue la gran ganadora de los Premios Grammy. A pesar de ser la primera vez que se presentaba en el evento, se llevó los premios más importantes de la noche.

Billie Eilish también es una “chica Bond”

A su lista de galas se le suman los Brit Awards 2020. La cantante presentará una nueva canción en vivo, por primera vez, durante la ceremonia, que se celebrará el 18 de febrero. Se trata de “No Time To Die“, el soundtrack del último film de James Bond, que compuso junto a Finneas, Hans Zimmer y Johnny Marr. La artista lanzó la canción hace solo unas horas. “No Time To Die” by @BillieEilish with an orchestral arrangement from me and @MattDunkleyMuso is out now! I will be performing the #Bond25 theme song with Billie, @Finneas and @Johnny_Marr on Tuesday, February 18 at the @BRITs. Listen to #NoTimeToDie: https://t.co/7sE1h7wlGS pic.twitter.com/qNOh9a7unt— Hans Zimmer (@HansZimmer) February 14, 2020

Como informamos anteriormente, Billie Eilish se convertirá en la artista más joven en hacer una canción para la saga del agente 007. Curiosamente, la cantante aseguró que hace dos años ella y su hermano soñaban con hacer un tema para la película. “Sería loco hacer una canción para las películas de Bond, ¿no?”, decía. “Honestamente fue un gran proceso”, aseguró.

