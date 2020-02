Un actor de “Star Wars” se uniría a “The Witcher”

Durante la segunda temporada.

“The Witcher” llegó a Netflix en diciembre del año pasado y ya se convirtió en una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Para la segunda temporada, la gran “N” se acerca a un actor de “Star Wars” para que interprete a un nuevo personaje. Se trata de Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker.

Según El Intransigente, la historia inspirada en libros de Andrzej Sapkowsk y el videojuego del mismo nombre, ha llenado un vacío en la programación en lo que se refiere a la televisión de fantasía de gran presupuesto tras la salida de “Game Of Thrones”. Y, aunque todavía no se han revelado demasiados detalles de su continuación, parece que tendremos la llegada de un esperado personaje: Vesemir.

En los libros este es “un viejo y experimentado brujo” que resulta como una especie de figura paterna para Geralt De Rivia. Internet ha fantaseado desde hace tiempo con una estrella en particular para que de vida al rol, y según lo indicado por We Got This Covered, ya habría obtenido una propuesta oficial por parte de la producción. El sitio especializado afirma haber visto un documento oficial dirigido hacia, nada más y nada menos que, Mark Hamill.

¿Qué opina Mark Hamill?

En diciembre de 2019, y luego que los usuarios expresaran sus deseos en las redes sociales, Mark Hamill se hizo presente en Twitter, y respondió al llamado de una noticia publicada por IGN. Aunque la leyenda de “Star Wars” admitió no estar familiarizado con “The Witcher”, expresó que estaría dispuesto a unirse al show para darle vida a ese personaje.

Después de todo, el actor es querido por todos e instantáneamente eleva cualquier cosa en la que aparezca. Por no mencionar que es, de hecho, perfecto para Vesemir. Además ya se ha despedido de su Luke Skywalker en el último episodio de la saga, asi que probablemente tenga algo de tiempo para probar algo diferente. El documento presenta una propuesta oficial.

Sin embargo esto no significa que necesariamente Hamill acepte, y los planes podrían virar en el marco de las negociaciones. Aun así, demuestra las capacidad del estudio de escuchar las demandas de los fans. En cualquier caso, todavía hay mucho que esperar de la segunda temporada de “The Witcher“. Con promesas por parte de la showrunner de historias intrigantes, secuencias de acción impactantes y mucha fantasía. Para conocer más sobre el título te recomendamos este otro artículo.

