Tom Holland y Robert Downey Jr. en “Volver al Futuro”

¿Habrá remake?

Se ha hablado mucho sobre un remake de “Volver al Futuro“, lo que no sería extraño, considerando la cantidad de nuevas versiones de clásicos que se están llevando a la pantalla. Lamentablemente, o no, esto no ocurrirá con la película de Robert Zemeckis. El director aseguró que es imposible que ocurra. Pero Internet ignoró esta sentencia.

Como escribió El Intransigente, un internauta tuvo una excelente idea para el posible cast. Insertando a las estrellas de Marvel, Robert Downey Jr. y Tom Holland en un imperdible video, el usuario EZRyderX47 se ha llevado todos los aplausos en YouTube. Holland resultó impuesto digitalmente sobre el cuerpo de Marty, mientras que Downey toma el papel del excéntrico científico. La pieza responde a un fragmento de la exitosa comedia de 1985, donde Marty se encuentra varado en 1955.

El video subido esta semana ya ha superado el millón de visitas, número que se actualiza constantemente. Aunque es difícil de superar a la dupla original, sin duda los dos actores de Marvel se ven bastante bien en los respectivos papeles. De hecho, Tom Holland reveló en el pasado, que el personaje de McFly, fue una inspiración para él al momento de dar vida al héroe arácnido en las nuevas entregas de Spiderman.

“Creo que fue una de las cosas que Watts se propuso hacer y es sólo un reflejo de él, como director“, dijo Holland en una entrevista de 2017 con Yahoo Movies. “Nos dio un montón de videos, películas antiguas, para ver antes de empezar a rodar: Pretty in Pink, Back to the Future y Breakfast Club. Mi objetivo era intentar ser el Marty McFly de nuestra generación“, recordó el británico.

“Volver al Futuro 4”

Aunque varios rumores apuntaban a una nueva entrega de la franquicia, según sus creadores, una remake “no podría ocurrir hasta que el co-guionista Bob Gale y Zemeckis estén muertos“, declaró este último durante el 30° aniversario de la película. “Y entonces estoy seguro de que lo harán, a menos que haya una manera de que nuestras propiedades puedan detenerlo”, sentenció.

“Quiero decir, para mí, es indignante. Especialmente porque es una buena película”. Zemeckis reafirmó ese punto en 2018, diciendo: “Nunca, nunca habrá, de la manera más absoluta, un Regreso al Futuro 4”. No habrá más Regreso al Futuro“. Lloyd, por su parte, ha expresado su interés en retomar su famoso papel aunque sea en un cruce con “Rick & Morty”, como lo advertimos en esta otra nota anterior.

Share this: Twitter

Facebook