Sia hará su debut en el cine

La cantante de 44 años dirigió su primer producción cinematográfica.

La hermosa voz de Sia supo cómo cautivar al mundo cuando estrenó su single “Chandelier” en 2014. Desde ese momento su carrera musical no hizo más que crecer. Pero la música no es su única pasión. También es aficionada al cine. Por ese motivo, escribió y dirigió, por primera vez, un largometraje. Se titula “Music“.

De todos modos, este no es su primer acercamiento profesional al séptimo arte. La cantante también participó en varios soundtracks de películas. Hizo “To Be Human” para “Wonder Woman“, “Elastic Heart” para “Los Juegos del Hambre“, “Unforgettable” para “Buscando a Dory“, “Kill and Run” para “El Gran Gatsby” y muchos más.

“Music” es un musical. Será protagonizado por Maddie Ziegler y Kate Hudson. Maddie, la actriz de sus videos, interpreta a una niña autista. Por el otro lado, Kate, conocida por sus papeles en “Almost Famous” y “Cómo perder a un hombre en 10 días” actúa como su hermana mayor, a cargo de su cuidado, mientras lidia con su problema de adicción. También tendrá la participación del actor de Broadway, Leslie Odom Jr..

La historia fue guionada por Sia en compañía de Dallas Clayton, autor de libros infantiles. La cantante aseguró que después de dirigir el video musical de “Chandelier” tomó coraje para adentrarse en el mundo del cine. Además afirmó que no es muy diferente a escribir música. El musical tendrá coreografías ideadas por su colaborador frecuente, Ryan Heffington.

El estreno de esta cinta está previsto para septiembre del 2020. Esto ha mantenido en vilo a los seguidores de la cantante, que anunció que no lanzará nueva música hasta que la película no esté en su última etapa. “Después de que la promocione pondré a la venta un nuevo disco. Tengo dos esperando”, dijo la artista.

