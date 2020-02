Rose McGowan, arrepentida de su crítica a Natalie Portman

La actriz y cineasta independiente se retractó en sus dichos contra Portman.

Este año, los Premios Oscar fueron criticados por dejar a varias personas de la industria cinematográfica afuera. La falta de diversidad se hizo evidente durante toda la noche, gracias a las manifestaciones de los artistas presentes. Janelle Monae, por ejemplo, abrió la noche de gala con un musical en el que gritó en contra del racismo en la Academia. Otra de las mujeres que se animó a protestar, fue Natalie Portman.

La actriz se unió al reclamo por mayor diversidad en los Premios. Usó una capa que tenía escrito en dorado los nombres de las directoras ignoradas por la Academia. Entre ellas Greta Gerwig, Marielle Heller y Lorene Scafaria. Aunque la actriz de “Black Swan” fue ovacionada por la mayoría de los presentes, una artista del medio la desarmó en las redes, Rose McGowan.

“¿Qué pasa con las actrices de tu tipo? Ustedes, las ‘A-listers’, podrían cambiar el mundo si tomaran partido en lugar de ser el problema“, escribió McGowan. “Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La palabrería es el problema. El problema es el apoyo falso de otras mujeres”, arremetió Rose. “Estuve en un evento de Mujeres en el Cine del que hablaste enseguida, Natalie”.

“Natalie, has trabajado con dos directoras en tu larga carrera, una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora, tú“, dijo la actriz independiente. Además agregó que llevar la capa no era un acto de valentía, sino “más bien una actriz que hace el papel de alguien a quien le importa“.

Después de este fuerte descargo, Portman le respondió: “Estoy de acuerdo con la Sra. McGowan en que es inexacto llamarme ‘valiente’ por llevar una prenda con nombres de mujeres. ’Valiente’ es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein las últimas semanas, bajo una increíble presión“.

Días después, McGowan se retractó en sus dichos. “Mi crítica debería haber sido sobre la cultura del silencio en curso de Hollywood. Me doy cuenta de que al criticar a alguien personalmente, perdí de vista el panorama general. Todas las voces, por mucho que hayan hablado, son válidas. Sigamos empujando los límites de cualquier manera que podamos, es hora de hacer ruido“, escribió en su cuenta de Twitter. My critique should’ve been about Hollywood’s ongoing culture of silence. I realize that by critiquing someone personally, I lost sight of the bigger picture. All voices, however spoken, are valid. Let’s all keep pushing boundaries in whatever way we can, it’s time to get loud.— rose mcgowan (@rosemcgowan) February 17, 2020

