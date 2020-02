Billie Eilish en los Brit Awards 2020: “Me siento tan odiada…”

¿Por qué se quebró Billie Eilish?

El pasado 18 de febrero se celebraron los Brit Awards 2020 en el O2 de Londres. Se premia a lo más destacado de la música británica. Sin embargo, la artista estadounidense tuvo su lugar en las tablas. Billie Eilish se llevó la estatua a “Mejor Artista Femenina Internacional” y presentó su última canción, “No Time To Die” en vivo.

“No Time To Die” es el soundtrack de la última película de James Bond, del mismo título. Billie Eilish es la artista más joven en interpretar una canción para la saga del agente 007. La canción fue compuesta por ella, junto a su hermano Finneas, Hans Zimmer y Jhonny Marr. Este honor se le ha dado a artistas como Paul McCartney y Adele.

La artista de 18 años ganó su primer Brit Award. “Antes que nada, Lizzo, Ariana, Camila, Lana, ustedes son la única razón por la que yo existo, así que gracias. Se lo merecen”, dijo al recibir el premio. “Últimamente me siento tan odiada pero cuando estaba en el escenario y los vi a ustedes sonriéndome… En serio, me dieron ganas de llorar. Y quiero llorar ahora”. Billie eilish en los Brit Awards cantando "No time time to die" pic.twitter.com/iF6IOsGPLE— 𝕿𝖍𝖊𝖗𝖊'𝖘 𝖏𝖚𝖘𝖙 𝖓𝖔 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖙𝖔 𝖉𝖎𝖊 (@shanty_888) February 18, 2020

Al escenario también se subió Lewis Capaldi. El músico escocés interpretó “Someone You Loved” y se subió dos veces a recibir premios. Se llevó el de “Mejor Canción del Año” y el de “Mejor Artista Revelación del Año”. “Este ha sido el mejor año de mi vida”, dijo cuando le tocó el micrófono. Fue el único artista en llevarse dos galardones.

Por otro lado, Harry Styles deslumbró con su presentación de “Falling”, de su último disco “Fine Line“. El ex One Direction estaba nominado a “Mejor Álbum” y “Mejor Artista Masculino” pero se fue con las manos vacías. De cualquier modo, dejó una de las mejores presentaciones de la noche. Y también se llevó elogios por su look atrevido. Hoy en cosas que a nadie le importan: El traje amarillo que Harry Styles usó en los BRIT es de la colección de primavera 2020 de Marc Jacobs y Lady Gaga lo usó para la portada de la edición de diciembre de ELLE US y Florence Pugh lo llevó en el número de febrero de Vogue. pic.twitter.com/3kxyMazYuA— No soy Jorge Francisco (@yanosoyJorgeFco) February 18, 2020

