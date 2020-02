Kim Kardashian y Kanye West: Dos enamorados en un local de comida rápida

La pareja hizo una salida excepcional.

Kim Kardashian y Kanye West se dan todos los lujos que su vida de celebridad les permite. Eso no significa que de vez en cuando no disfrute de un plato de comida rápida. Por eso, la socialité y su esposo visitaron un local de KFC durante su visita a París. No sin antes pasar por el taller de una distinguida marca de ropa internacional.

Estaban en París, no podían perderse de visitar del lujoso taller de Jean Paul Gaultier. Así es que Kim Kardashian y Kanye West pasaron por el atelier del artista, y claro, la estrella de “Keeping Up With The Kardashian” lució un outfit del diseñador. Usó un llamativo vestido al cuerpo que combinaba tonos verdes, rojos y amarillos con un estampado circular.

Y así, como estaba vestida, fue a visitar KFC junto al músico. La pareja pidió pollo frito, algo curioso, considerando la dieta a base de vegetales que lleva Kim. Al parecer rompió con la dieta por una noche junto a Kanye. Los dos parecían unos adolescentes enamorados, besándose en los ascensores del local de comida.

¿Continúa la celebración de San Valentín? Kim y Kanye se fueron por una “escapada” a una hermosa playa para celebrar su amor. La pareja es una de las más queridas en el mundo del espectáculo. En su relación de 5 años formaron una hermosa familia. Viven junto a sus hijos Saint, Psalm, North, y Chicago, a los que les dan todos los gustos que puedan imaginar.

Así lo demostró la empresaria en una de sus historias de Instagram. Kim dio un tour por el playroom de sus niños, mostrando la inimaginable cantidad de juguetes con los que cuentan. Cada uno de ellos tiene su propia sección y comparten instrumentos musicales, un proyector para ver películas y un pequeño escenario. Para ver el tour completo, te recomendamos esta nota.

Share this: Twitter

Facebook