Lana del Rey se quedó sin voz y canceló su gira por Europa

¿Qué pasará con su show en Argentina?

El próximo viernes, Lana del Rey empezaría su gira por Europa. Pero lamentablemente, la artista perdió su voz, temporalmente, debido a una enfermedad. Esto hizo que desistiera de presentarse en Amsterdam mañana y en el O2 Arena de Londres la semana próxima. Pero lo que preocupa a los fans es, ¿peligra su fecha en el Lollapalooza Argentina?

Como informó El Intransigente, revelando la noticia en un comunicado, Lana del Rey dijo: “Siento decepcionar a todos en el último minuto pero esta enfermedad me ha tomado por sorpresa y he perdido totalmente mi voz para cantar”, también se explayó sobre las estrictas recomendaciones de los especialistas. “El Dr. ha aconsejado 4 semanas de descanso por el momento. Odio decepcionar a todo el mundo pero necesito mejorar. Con amor Lana“.

Por el momento no quedó claro si las fechas que Lana canceló serán reprogramadas o si simplemente se reembolsará el dinero correspondiente. La gira cancelada corresponde a la promoción del álbum de Lana de 2019, “Norman Fucking Rockwell”. La pieza fue calificada como uno de los mejores lanzamientos de 2019 según NME.

Lana también recibió el premio al Mejor Álbum en los Premios NME 2020 en Londres la semana pasada. En su discurso de aceptación, dijo: “Muchas gracias, carajo. No puedo decirles lo mucho que este premio significa para mí. Me han apoyado desde 2011, me han puesto en primera plana. Honestamente, estuve pensando en eso, y sin ustedes ni siquiera sé cuánta música estaría haciendo”.

Lana del Rey sin voz, ¿y el Lollapalooza?

En tan solo 5 semanas la artista tiene previsto dar un show en la última fecha del Lollapalooza local. El domingo 29 marzo, Lana debería dar cierre al evento junto a Guns And Roses. Sin embargo, muchos seguidores argentinos se han mostrado preocupados en redes ya que el tiempo de reposo para la correcta recuperación podría extenderse y comprometer la esperada fecha. lana del rey se enfermó y tiene que tomar 4 semanas de descanso y en 5 semanas es el lolla bitch toy cagado en las patas— joa (@joaquintbh) February 20, 2020 Buscando a Lana del Rey para aunque sea venga al Lollapalooza a baile cherry y hacer lip sync for your life pic.twitter.com/lrp2cAoaQ0— Angel del Rey (@angelcarrillop) February 20, 2020

Share this: Twitter

Facebook