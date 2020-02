Whitney Houston regresa al escenario ocho años después de su partida

¿Cómo es posible?

A ocho años de la muerte de Whitney Houston, su familia anunció que volverá a los escenarios. ¿Cómo es posible? A través de una ingeniosa tecnología, un holograma. Así lo anunció su ex cuñada, Pat Houston, que además maneja el patrimonio de la artista. La cantante se irá de gira por Europa. Comenzará el 25 de febrero en Inglaterra.

Según dijo El Intransigente, Pat aseguró lo siguiente: “Ahora es el momento adecuado. En el espíritu de Whitney, sé que estamos haciendo todo lo correcto en este momento”. Al mismo tiempo, Marty Tudor, CEO de BASE Hologram, explicó: “Creamos el holograma de la misma manera que lo hicieron con Carrie Fisher en la película ‘Star Wars’ ‘Rogue One’”. Más adelante, comentó que trabajó con otros cantantes muertos como Roy Orbison y Maria Callas. “Es largo, tedioso, es un proceso grande y complicado, pero creo que funcionó”, apuntó.

En este sentido, Pat también habló sobre el repertorio que se incluirá en el espectáculo: “How Will I Know”, “Saving All My Love For You”, “I Will Always Love You”, más una versión de “Higher Love” de Steve Winwood que la propia Houston registró hace tres décadas. En tanto, sostuvo: “Me emociona mucho ver esto, porque es muy, muy cerca de lo que ella quería. Lo único que falta es ella, físicamente”.

Por otro lado, Fátima Robinson, quien se encargó de entrenar al cuerpo de bailarines que estará en el escenario remarcó: “Whitney no bailaba mucho, pero cuando hizo sus pequeños movimientos, eran tan perfectamente Whitney. Estudiamos mucho su comportamiento en sus videos. Estudiaríamos sus movimientos y encontraríamos los mejores momentos en algunos de los videos en vivo que realmente la encarnan”.

Finalmente, Timothy Snell, responsable de supervisar el vestuario para el espectáculo de Whitney Houston dijo: “Lo primero es que no se puede el traje hacer negro. Aunque el negro y los destellos son la primera opción, a Whitney también le encantaba el color. Le gustaba verse sofisticada y atemporal. Y esas miradas atemporales realmente aparecen aquí”.

