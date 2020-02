“Le llegan amenazas de muerte…” El padre de Taylor Swift, preocupado por la seguridad de la estrella

Sus seguidores y familiares están preocupados por ella.

El mes pasado, la actriz y cantante estrenó su documental “Miss Americana“. Además de hablar de las dificultades de su carrera como música en un ambiente machista y sus desórdenes alimenticios, Taylor Swift se abrió en un tema que preocupa a sus seguidores, su seguridad. El primero en hacerse cargo de este asunto fue su padre.

Como dijo El Intransigente, a su juicio, nunca estuvo de acuerdo con que Taylor se plantara políticamente para las elecciones legislativas en los Estados Unidos del año 2018. Asimismo, aseguró que temía por su seguridad. Aunque algunos pensaban que estaba exagerando, no fue así. No obstante, cuando el equipo de la artista decidía si apoyar o no a los candidatos demócratas al Senado y la Cámara de Representantes, Scott lanzó una contundente opinión.

En este sentido, reflexionó lo siguiente: "Soy yo quien tiene que salir a comprar coches blindados cada vez que a mi pequeña le llegan amenazas de muerte". Inesperadamente, el 17 de enero de este año un sujeto desconocido ingresó a su residencia ubicada en Florida. Dicha propiedad está valorada en 4 millones de dólares. Allí se encontró, cara a cara, con el hombre.

Taylor Swift víctima de acoso nuevamente

Seguidamente, el papá de la cantante llamó a la policía y de inmediato apresaron al individuo. Más adelante, se conoció que el hombre respondía al nombre de Terrence Hoover, de 30 años. Por ahora, el hombre será recluido tras ser acusado de robo y está bajo una fianza de 50.000 dólares. Por otro lado, se presume que ingresó trepando la escalera de incendios.

Pero fue en junio último que Taylor Swift vivió otra violación a su seguridad. Según un informe de la policía, David Page Liddle, de 32 años, viajó hasta la ciudad de Westerly con un cargamento de artículos que incluían más de 30 ganzúas, un rastrillo para abrir ventanas y también un bate de béisbol de aluminio. De inmediato lo detuvieron. Resulta que el caballero aseguró que viajó para “ponerse al día con Taylor Swift” y en varias ocasiones repitió que la conocía personalmente.

En este orden, Shawn Lacey, el jefe de la policía, habló con la AFP y aseguró que al sujeto lo arrestaron y también lo acusaron de posesión de herramientas de robo. Por otro lado, detalló que el arresto se emitió sin incidentes al igual que una orden de alejamiento en cualquiera de las propiedades de Taylor Swift. Además, la autoridad policial explicó que el joven se sometió a una evaluación de salud mental.

