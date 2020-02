La segunda de “Luis Miguel” ya se está rodando y así se ve Diego Boneta

El actor compartió detalles del rodaje.

El actor que interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix, Diego Boneta, mostró su nuevo look. Lo hizo frente a las cámaras del programa de TV, “Ventaneando”. El intérprete se mostró feliz de volver al rodaje de la serie que pronto estrenará su tan esperada segunda temporada. Mirá cómo se ve como el “Sol de México“.

Como dijo El Intransigente, los actores Camila Sodi y Juanpa Zurita fueron otras de las figuras que se hicieron presentes en el programa. Aunque esta vez no aceptaron declaraciones. Sin embargo, Boneta sí aceptó y no dudó en expresarse. “Yo creo que va a haber un poquito de todo, especialmente las cosas que más gustaron. Estoy muy feliz de estar otra vez filmándola, que es una serie que a mí me cambió la vida y estoy feliz”.

Asimismo, Boneta, quien el pasado 11 de febrero confirmó que el rodaje de la serie ya estaba sobre la marcha, aseguró lo siguiente: “Me encanta que sea un proyecto mexicano que haya hecho eso”. Vale acotar que durante la entrevista, el actor vistió un traje en color negro, característico del cantante Luis Miguel.

Así que, ese día, escribió en un Instagram Stories este mensaje: “Ya es oficial, el primer día de llamado de Luis Miguel. Estoy que no me lo puedo creer, aquí a darle con todo”. En tanto, recordó el primer comunicado que aclaró los rumores de su participación. “Tras el gran éxito de la serie, esta nueva temporada estará disponible en Netflix a partir del 2020. Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”.

Además de Diego Boneta, al elenco de la producción audiovisual, se le suman Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio. Sin embargo, serán Humberto Hinojosa y Natalia Beristain los responsables de dirigir los episodios, que fueron escritos por Daniel Krauze Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.

