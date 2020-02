“No sabe leer…” La productora de “Parasite” respondió a los ataques de Donald Trump

El mandatario destrozó la película por ser surcoreana.

“Parasite” se llevó el Oscar a “Mejor Película” y a Donald Trump no le hizo gracia. Es la primera vez que una película de habla no inglesa logra esta hazaña. El presidente de Estados Unidos criticó con dureza el film, a pesar de no haberlo visto. Claro que la producción de la película de Bong Joon Ho no se quedó atrás y se descargó con un fuerte mensaje en las redes.

Como dijo El Intransigente, Donald Trump se dirigió a los presentes y sugirió que el galardón no debería haber ido a “Parasite“, una película de Corea del Sur. “¿Qué tan malos fueron los premios de la Academia este año?”, Trump preguntó a la multitud, provocando un coro de abucheos. “¿Lo has visto? El ganador es… ¡una película de Corea del Sur! ¿De qué diablos se trataba? Ya tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio. Además de eso, ¿le dan la mejor película del año?”, expresó el presidente.

“Parasite” sentó un precedente histórico siendo la primera película en lengua extranjera en ganar el premio a la “Mejor Película”. El thriller que explora la dura división entre clases sociales, ganó cuatro Oscars en total, incluyendo también los premios por dirección, guion original y largometraje internacional.

Más tarde, Donald Trump admitió que, de hecho, no había visto “Parasite“. “¿Fue bueno? No lo sé”, dijo, y continuó reflexionando melancólicamente sobre las películas clásicas de Hollywood. “Volvamos a ‘Lo que el viento se llevó’, por favor. ‘Sunset Boulevard’. Tantas grandes películas. Pensé que era la mejor película extranjera, ¿no?”. Como consecuencia a las críticas del presidente, Neón, la distribuidora de “Parasite“, respondió de manera divertida. Understandable, he can't read.#Parasite #BestPicture #Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP— NEON (@neonrated) February 21, 2020

Yendo a Twitter y refiriéndose a la aparente aversión del presidente hacia las películas subtituladas, escribieron: “Comprensible, no sabe leer“. El batacazo de la película de Bong Joon Ho en los Oscar, ha sido elogiado y reconocido por una gran número de colegas y celebridades de la industria. Para conocer más sobre el tema te recomendamos este otro artículo anterior.

Share this: Twitter

Facebook