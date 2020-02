“Es momento de desaparecer…” Brad Pitt explicó el por qué de su retiro

¿A qué se dedicará ahora?

Después de años de duro trabajo en la industria cinematográfica, el actor de “Había una vez en Hollywood” recibió su Oscar. Había sido nominado a la estatua dorada en varias ocasiones. Pero fue recién en la ceremonia número 92 de los premios de la Academia que pudo llevársela a casa. Este fue el pie perfecto para que Brad Pitt anunciara su retiro del cine. ¿Por qué?

Según El Intransigente, el intérprete estadounidense vio una oportunidad de oro luego de palpar el fruto de su trabajo: es momento de retirarse por un momento. “Ahora realmente creo que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, así empezó su inesperado relato que tomó por sorpresa a la opinión pública. Sin embargo, no detalló por cuanto tiempo estará alejado de las cámaras.

No obstante, en plena entrevista con Good Morning America aclaró que en ese descanso desea dedicarse a la pintura y a la escultura. Mientras tanto, hay quienes aseguran que su decisión está relacionada con su ex esposa, Angelina Jolie y sus 6 hijos. Aunque no hay nada confirmado, Pitt buscaría mejorar su comunicación con ellos.

Por otro lado, Brad recalcó que espera vivir más momentos como el pasado domingo en la ceremonia del Oscar: “Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa”.

Finalmente, Brad Pitt reflexionó sobre su retiro y el rol de las nuevas generaciones en el cine. “Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente”.

