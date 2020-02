Las películas más aterradoras según Twitter

Estos films traumatizaron la infancia de los usuarios de Twitter.

Un hilo viral de Twitter muestra las películas más aterradoras de la infancia de sus usuarios. La comunidad twittera demostró que aún los films más inocentes pueden atemorizar. Algunas de las cintas elegidas tenían toda la razón de estar ahí, como “Poltergeist” o “El Exorcista“. Pero hay otras que tal vez no tenían la intención de ser aterradoras como “Pinocho” de Disney.

El hilo inició con “Jumanji” de 1995. Esta película fue protagonizada por Robin Williams, y seguía la historia de dos niños que encontraban un juego de mesa que desataba una serie de peligros fuera de lugar. Los personajes se enfrentaban a estampidas de animales salvajes, mosquitos venenosos y monos traviesos.

Muchos estuvieron de acuerdo en que “Mars Attacks!” de Tim Burton puede convertirse en un trauma tanto para niños, como para veinteañeros y demás. Otro film más actual, “Coraline y la puerta secreta” de 2009, es también un problema para infantes y adultos. La familia de los ojos de botón despertó más de una pesadilla. the girl with these as eyes pic.twitter.com/ez2PSYxfGM— 𝐂🐾⁷ (@DIMINCHU) February 19, 2020

Una famosa actriz no se pudo quedar atrás. Mia Farrow respondió al hilo agregando “Rosemary’s Baby“, la película que protagonizó en 1968. El clásico de terror de Roman Polanski fue el trauma de la infancia de varios twitteros. Otra de este género en la que varios concordaron fue “Pesadilla en la Calle Elm” y su terrorífica canción. Me too.😳#ThanksMia pic.twitter.com/DSLVD3MbxG— Kathy🦋(#FoulMouthedExWife)🌺 (@everybodyzzmama) February 19, 2020 Yes! This game me nightmares! 1-2 Freddys coming for you…anyone else still able to sing that creepy song?— Mama Jen (@goal_to_travel) February 21, 2020

La escena del paseo en bote en “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate” fue otro gran problema para los niños, ya adultos, de la red social. Esta es la cinta de 1971, basada en el libro de Roald Dahl, que también fue adaptado por Tim Burton en 2005. Tampoco podemos olvidar “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” de 1988, una película “infantil”. pic.twitter.com/0bzAJ9EUfl— bird of peace (@libraryluna) February 19, 2020 Who Framed Roger Rabbit…Do I even need to say why? pic.twitter.com/icjgzp1kzI— Tristan Petty (@leiliaoieoawiej) February 19, 2020

