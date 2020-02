¿Qué piensa Ben Affleck del nuevo Batman?

El actor opinó sobre Robert Pattinson.

Ben Affleck fue Batman en las últimas versiones del justiciero encapuchado, “Batman vs Superman“, “Escuadrón Suicida” y “Liga de la Justicia“. Pero llegó el momento de hacerse a un lado del personaje y dejarle lugar a otro actor. Este vacío fue ocupado por Robert Pattinson, que será el caballero de la noche en “The Batman” de Matt Reeves.

Como dijo El Intransigente, también actuó como el actor de la vida real, George Reeves, quien a su vez interpretó a Clark Kent durante la década de 1950 en las Aventuras de Superman, en “Hollywoodland”. Durante el último tiempo, estuvo bastante cerca de volver a ponerse la capucha del caballero oscuro en la próxima película “The Batman“. En ella tenía previsto varios roles, delante y detrás de la pantalla. Pero finalmente se alejó del proyecto.

La salida de Ben Affleck

En una entrevista reciente, Affleck explicó por qué se alejó gradualmente del proyecto, diciendo: “Sucedió que había hecho un par de esas películas, y como que perdí mi pasión por ellas… Y me pareció muy claro que si no es lo más importante del mundo para ti, no vas a hacer una película muy buena. La película merece ser hecha por alguien que se muera por hacerla“.

Discutiendo su historia “mayormente original“, agregó: “Le mostré a alguien el guion de Batman. Me dijeron: ‘Creo que el guion es bueno’. También creo que beberás hasta morir si vuelves a pasar por lo que acabas de pasar“. Tomando como prioridad su salud, y evitando una nueva recaída, Affleck recordó los motivos por el que dejó pasar el barco. Al final, el control de la dirección pasaría a Matt Reeves, y las tareas del libreto a Reeves y Mattson Tomlin.

El papel protagónico, por su parte, viró a un Bruce Wayne más joven en su segundo año de operación. Como todos saben, Robert Pattinson fue elegido para el papel titular. Affleck fue abordado también en la entrevista por su opinión sobre la estrella, y sincero, respondió: “Creo que Robert es un gran actor”, le dijo al periodista, “Sin duda, lo hará muy bien“.

