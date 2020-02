Revelan personajes de “Loki”, la nueva serie de Marvel

¿Quién acompañará al Dios del Engaño?

Disney+ está preparando tres estrenos que los fans de Marvel no se pueden perder. La plataforma de streaming lanzará tres series live-action: “WandaVision“, “The Falcon And The Winter Soldier” y “Loki“, de la que se sabían pocos detalles. Hasta ahora. El medio especializado, The Iluminerdi, adelantó datos de los nuevos personajes que se unirán a “Loki” el próximo año.

El spin-off de uno de los personajes más atractivos de Marvel llegará a la plataforma en 2021. Tom Hiddleston repetirá el rol del Dios del Engaño presentado en la franquicia de Thor. En este show, veremos una versión clásica del personaje, antes de su redención. Se trata de una línea temporal alternativa a los sucesos en “Avengers: Endgame” en la que Loki escapó tras la Batalla de Nueva York.

Se rumorea que Owen Wilson (“Zoolander”, “The Royal Tenenbaums”) y Gugu Mbatha-Raw (“Belle”, “Más allá de las luces”) audicionaron para la serie. De todos modos, aún no hay nada confirmado, ya que el spin-off recién empieza su producción. Aparentemente, se presentará a un nuevo supervillano, “Kang, el Conquistador“. The Universe is expanding. Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision and Loki are coming soon to #DisneyPlus.— Disney+ (@disneyplus) February 19, 2020

Además se sabe que dos personajes secundarios se unirán al mundo de “Loki“. Uno de ellos es John, que de acuerdo al casting, se trata de un soldado de entre 27 y 36 años. El otro personaje es Casey (suponiendo que es una mujer) una interna muy simpática que ha pasado la mayor parte de su vida entre rejas y tiene un gran sentido del humor.

¿Dónde está Loki?

En el breve adelanto que se difundió durante el Super Bowl, Marvel reveló un pequeño detalle. Se podías leer las siglas “TVA“, que podrían significar “Time Variance Authority” (Autoridad de la Variación del Tiempo). Esta es una organización que monitorea las líneas del tiempo del multiverso y puede llegar a cortarlas, si es necesario. Al parecer esta es la razón por la cual nuestro protagonista se encuentra recluso.

