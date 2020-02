¿Traición? DC busca a Robert Downey Jr. para interpretar a uno de sus superhéroes

¿Se terminó todo con Marvel?

Como saben los fanáticos de Marvel, el querido Iron Man de Robert Downey Jr, se despidió de los demás superhéroes del estudio en “Avengers: Endgame“. Pero esto no fue un impedimento para que la empresa considerara su regreso. El verdadero problema fue la extraordinaria suma de dinero que exigió el actor para volver a interpretar a Tony Stark.

Esto dio pie a los rumores de que el actor ya está concentrado en otro trabajo. Y no se trata de cualquier trabajo. Robert Downey Jr se uniría a las filas de la mayor competencia de Marvel, en cuanto a lo que películas de superhéroes respecta. Estaría negociando con DC para interpretar a uno de sus personajes más conocidos.

¿Y quién es? Se trata de Linterna Verde. Según el medio We Got This Covered, el actor se sumaría a una serie live-action en desarrollo para HBO Max. La plataforma de contenidos abrirá sus puertas en mayo de este año y está preparando grandes tanques para reunir audiencia. Como informamos en una nota anterior, entre estas producciones se encuentra el regreso de “Friends”.

Volviendo al mundo de los superhéroes, Warner Bros. no solo pensó en él para el papel. Tom Cruise es uno de los favoritos, pero ha rechazado el papel en ocasiones anteriores por lo que es poco probable que ahora dé el sí. Otros de los actores fichados para el personaje de DC son John Krasinski, Zac Efron y otro de los héroes del UCM, Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor.

¿Podrá Robert Downey Jr ponerse en la piel de Hal Jordan? No sería una mala idea para él. Después del desastre que fue “Dolittle” en taquilla y de haber quedado fuera de Marvel Studios, el actor podría considerar interpretar a Linterna Verde. Mientras tanto, ¿qué dice el ex Green Lantern de todo esto? El video que no sabías que necesitabas, Ryan Reynolds comiéndose a Robert Downey Jr. 🍪 pic.twitter.com/25if3rJI9x— FORUCINEMA ™ (@forucinema) February 20, 2020

Share this: Twitter

Facebook