Él sería el mejor James Bond según Billie Eilish

La cantante busca reemplazo para Daniel Craig.

El mundo de James Bond deslumbró a Billie Eilish después de interpretar “No Time To Die” el soundtrack para la nueva película del agente 007. La artista de 18 años rompió un récord con esta canción, fue el estreno musical más exitoso de la franquicia. A la cantante le preguntaron quién sería el mejor candidato para interpretar al espía en el futuro. Esto fue lo que respondió.

En una entrevista radial con el medio Capital Breakfast, Eilish confesó que elegiría a Michael B. Jordan. No se trata del basquetbolista sino del actor que apareció en “Black Panther” en 2018 y en “Creed” en 2015. Billie demostró que tenía intenciones de conocerlo. “Sería perfecto para esta m*erda”, dijo la cantante, refiriéndose al film.

El James Bond perfecto para Billie Eilish sería Michael B. Jordan. Pero, ¿a qué se debe la pregunta? El actual agente 007 es Daniel Craig, que ya hizo el papel en cuatro entregas anteriores. Sin embargo, anunció que esta sería la última. “En el futuro alguien más tendría que hacerlo”, dijo el actor británico. Por lo que no estaría mal buscarle un reemplazo.

El éxito de James Bond y Billie Eilish: “No Time To Die”

“No Time To Die” es una canción compuesta por Billie Eilish con la ayuda de su hermano y habitual colaborador, Finneas; el compositor Hans Zimmer; y el músico Johnny Marr. Esta canción viene después del gran éxito que fueron “Skyfall” de Adele, en 2012; y “Writing’s on the Wall” por Sam Smith, de la película anterior, “Spectre”, estrenada en 2015.

La canción llegó directamente al puesto número 1 de las listas, convirtiéndose en el mayor éxito británico de la artista estadounidense. Obtuvo 90.000 ventas en las listas y 10,6 millones de transmisiones, convirtiéndose en la mayor semana de apertura de un single en lo que va de año 2020. Para leer más, te recomendamos esta nota.

Share this: Twitter

Facebook