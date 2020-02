Se estrenó la serie argentina “Puerta 7” en Netflix

Su director dio detalles de la producción.

El viernes pasado se estrenó “Puerta 7” en Netflix. La serie es una exploración de las barrabravas argentinas. Sigue la historia de una mujer que intenta eliminar la corrupción de este ámbito y redimir el nombre de su familia. Es protagonizada por Dolores Fonzi (“Truman”, “La Leona”) y Esteban Lamothe (“Las Estrellas”, “El Marginal”).

Según El Intransigente, detrás de esta historia está Martin Zimmerman, norteamericano de madre argentina, que escribió esta particular historia. “La serie no es ‘esos son ellos’ y ‘esto somos nosotros’. No es que los barrabravas son algo diferente de la sociedad. Los otros escritores de la serie, cuyas familias van a la cancha, conocen barras y a veces éstos les ofrecen algo, como un lugar para un tío enfermo. Yo también creo que todos somos parte de un sistema que crea ese fenómeno”, afirmó.

“Viniendo de Estados Unidos yo tenía la idea previa de que era una mafia, pero gracias a los puntos de vista de los otros escritores (Gonzalo, Patricio) aprendí que parece una mafia (al estilo de la de Sicilia), pero es un fenómeno distinto”, añadió el creador. “Esto pasa por el barrio y lo social”, manifestó.

Zimmerman también sostuvo las diferencias que intentó mostrar en la serie respecto a las mafias en otros sitios del mundo. “Había que iluminar las diferencias con la mafia italiana y destacar las similitudes para que sea legible para una audiencia internacional, que viene aprendiendo por décadas cómo es una mafia italo-americana a través de los medios masivos estadounidenses”, sentenció el autor.

Esta no es la primera vez que el escritor está detrás de una historia que se puede observar en la plataforma de streaming. El nacido en los Estados Unidos es uno de los escritores de Ozark. Esta serie protagonizada por Jason Bateman tiene una gran cantidad de adeptos en todo el planeta. El mes siguiente estrenará su tercera temporada.

Share this: Twitter

Facebook