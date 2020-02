Universal reunirá a sus monstruos clásicos en “Dark Army”

Universal rescata sus personajes de la década del 30.

Universal Pictures está planeando una producción que reunirá a todos sus monstruos clásicos, bajo el título de “Dark Army“. El proyecto estará a cargo de Paul Feig, conocido por dirigir “Damas en Guerra” y varios episodios de “The Office”. El cineasta le dijo al medio Collider que apenas se encontraba reescribiendo el guion, sin embargo, aportó detalles de la producción.

“Quiero que esto traiga el mismo sentimiento que esas viejas películas de monstruos con las que crecí. No estoy interesado en hacer una película de horror, lo que estoy haciendo es una verdadera película de mosntruos. Así que afortunadamente eso verá la luz del día. Nunca se sabe en Hollywood estos días”, expresó Feig.

"Estoy muy emocionado con esto. Estoy emocionando con los personajes que he creado y con algunos de los que he podido traer de las películas viejas". Cuando Feig habla de los monstruos clásicos de Universal se refiere al conde Drácula, Frankenstein, la Momia, el Hombre Lobo, el Monstruo de la Laguna Negra, entre otros. Aún no se revela cuáles de ellos estarán en el film.

Universal Pictures intenta llevar sus monstruos clásicos a la pantalla hace tiempo. Tenía la intención de crear un “Universo Oscuro” (“Dark Universe”) al estilo de Marvel. Este proyecto iniciaría con “La Momia” de 2017. El film fue protagonizado por Tom Cruise pero ni siquiera esta estrella pudo salvarla del fracaso; lo que llevó a la productora a abandonar sus planes.

A pesar de que esto no fue posible, Universal ya lanzó “El Hombre Invisible“, una cinta que pretendía estar en el soñado “Dark Universe“. El film será estrenado el 28 de febrero en las salas de cine y es un remake del film de 1933. Como informamos en una nota anterior, será protagonizada por Elisabeth Moss, conocida por su papel en “The Handmaid’s Tale”.

